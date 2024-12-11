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▲有網友好奇除了張惠妹（見圖）、周杰倫、五月天、蔡依林以外，還有哪些歌手在大巨蛋辦演唱會門票可以秒殺。（圖／聲動娛樂提供）

天王周杰倫剛在大巨蛋結束為期4天的「嘉年華」巡迴演唱會，每一場台下觀眾都坐滿滿，因此也讓網友好奇「台灣有哪些藝人在大巨蛋辦演唱會門票也可以被秒殺」。對此，許多網友直接點名女團S.H.E.，還說田馥甄（Hebe）都自己在小巨蛋連開5天了，大巨蛋應該可以被秒殺，更有粉絲說她們可能比周杰倫還紅。有一名網友在PTT發文詢問「台灣藝人在大巨蛋辦演唱會，門票會被秒殺的只有這4組人選嗎」，隨後列出周杰倫、蔡依林、張惠妹、五月天，還補充說明這四組藝人都已經出道24年以上。文章曝光後，不少網友回覆自己心目中的第一人選，「江蕙開也絕對秒」、「A-Lin吧！路人盤超大」、「伍佰跟江蕙咧？」、「蘇打綠，最近開兩場小巨蛋也是秒殺」、「大巨蛋要秒殺的話，需要天王、天后、天團才能」。不過留言處許多網友點名S.H.E.，表示「S.H.E.啊！她們很有可能賣完」、「S.H.E.合體就可以」、「S.H.E.吧！可能比周杰倫還紅」、「Hebe都可以小巨蛋連五天了，要一場大巨蛋應該不難吧」、「Hebe一個人開在大巨蛋也可以秒殺」。