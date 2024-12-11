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▲2024年12月31日，台南七股海堤將是2024年太陽最後出現在海平線之上的地點，時間為傍晚17點25分。（圖／中央氣象署）

▲2025年1月1日元旦，屏東恆春的「龍坑生態保護區」將迎接2025年最早日出，時間為早上6點35分。（圖／中央氣象署）

2024即將結束，跨年除了看煙火、聽演唱會外，欣賞2024年最後日落、追2025年元旦第一個日出與曙光更是浪漫，，2024年台灣本島最後的夕陽，出現在台南台江國家公園西邊的「七股海堤」，2025本島最早日出，則是在屏東恆春的龍坑。氣象署指出，2024年12月31日，本島平地「日沒時間」大約落在傍晚17點15分至17點25分之間，離島則是金門縣「烈嶼 L18 據點海灘」，時間為傍晚17點30分。日出部分，2025年1月1日元旦，台灣東部景點的日出時間大約落在早上6點33分至6點39分，，外島最早日出則是在蘭嶼東清的6點33分。此外，台北市立天文館也補充，2025年全國第一道「曙光」會出現在，在日出或日落瞬間，有時會出現僅持續一、兩秒，短暫而奇幻的「綠閃光」特殊大氣折射現象，非常值得觀察。