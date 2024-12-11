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▲1980年代經典恐怖電影《小精靈》(Gremlins)，可愛的牠們只要碰到水就會變成邪惡魔怪，並迅速繁殖。（圖／小精靈劇照）

▲「異形小狸花貓」成功被收編。（圖／翻攝微博）

不管外貌長成怎樣，都會遇上真心喜歡你的人！日前有中國網友分享，自己在路邊看到一隻耳朵特大、臉有點歪歪的狸花貓，孤孤單單坐在路邊沒人管，但這個醜萌的小東西，立刻讓原PO心被擄獲，直接抱回家收編給予牠新家。日前有位大陸女網友走在路上時，突然看到路旁有隻流浪梨花貓，耳朵不但特別大，長的位置也相當特殊，除此之外，牠的臉還有一點點歪歪的，看起來就像是經典恐怖電影《小精靈》(Gremlins)裡面的小精靈生物一般，彷彿碰到水就會變成「魔怪」。雖然這隻梨花貓長得相當奇怪，但是仍相當乖巧，看到陌生人也都不會哈氣攻擊，而女網友也嘗試靠近牠，也沒有出現抗拒反映，再加上原PO覺得牠醜的很可愛，於是就決定帶這個小可愛回家，讓牠貓生從此逆轉。得知「異形小狸花貓」被收編之後，一大票也獻上祝福，「好特別的大耳朵，但是看久了真的還蠻可愛的」、「記得別讓牠碰到水XD，不然會變成魔怪哦」、「真的好像外星異形哦，幸好遇到愛牠的主人」、「真的很像精靈、哈比人的臉欸」。