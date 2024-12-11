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需要存夠多少錢才能退休是許多上班族的大哉問，但實際的情況是，即使你以為手中已有足夠豐厚的老本，退休生活也不一定會一帆風順。日本一位老翁，65歲時存下超過7000萬日圓的積蓄、約新台幣1500萬元，以為能夠享受退休生活，不料才過6年就發現存款迅速燒光，讓他不禁直呼後悔。根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，這位今年71歲的老翁竹內浩一（化名），曾是東京都內一家中小企業的部長，在結束忙碌的工作生涯後，65歲時帶著超過7000萬日圓的儲蓄，決定與妻子盡情享受老年生活。竹內與妻子一同到海外旅行，環遊世界，每次都選擇入住高級酒店，飛機則搭乘商務艙，享受奢華的旅程，因為竹內認為退休生活是對自己過去40多年努力工作的「獎勵」。此外，由於外出和外食次數增加，開支反而比上班時還要多。每當竹內與朋友或前部下見面時，也會習慣性地展現慷慨性格，按照還在工作時的習慣請客。儘管存款已開始明顯減少，但竹內認為「還有年金收入，應該沒問題」。然而，一通來自高齡母親的電話徹底改變了局勢。母親突然倒下必須接受治療照護，儘管是由竹內的妹妹負責照料母親日常起居，但護理費用卻落在竹內肩上。再加上回家照顧母親的妹妹要翻修老家，竹內自己的住處也進行修繕，還換了新車，以及孫子出生後贊助兒子與媳婦的買房資金，接二連三的計畫外支出讓竹內存款快速耗盡。如今竹內十分後悔，現在只剩憑藉每月25萬日圓的退休年金度日，已經沒有餘裕再以「有錢可靠的退休男人」身分大手筆支付各種費用，但竹內卻根本無法將實情告知妻子與妹妹。報導最後結論，把退休當作給努力工作的自己提供獎勵並非壞事，但仍需有所節制。若總是表現出「自己很有錢」的樣子，周圍人便會不知不覺地依賴你，開銷就會不知不覺地增加，原本以為足夠的存款不敷使用也是理所當然的事。退休後仍經常會有意料之外的支出，因此，比起揣想存款達到某目標數字就能安心退休，持續制定完善的財務計畫才是真正不可或缺的。