我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林照雄（右）、林姿佑（左）父女都是演員，林照雄過去還演過《意難忘》、《台灣靈異事件》、《濟公》等台劇。（圖／林姿佑臉書）

女星林姿佑今（11）日曝光爸爸、85歲資深藝人林照雄病逝的消息，她表示爸爸生前雖然有糖尿病，但病情控制得很好，。林姿佑透露因為爸爸長年抽菸，肺部不健康，加上天氣變化大，突然轉涼身體受不了，所以林照雄送醫後就沒再出來了，最終在家人的陪伴下於醫院過世，這也讓林姿佑不禁勸大家：「真的不要抽菸」。林姿佑今日透過臉書粉專發文，曝光爸爸林照雄於12月8日晚間過世的消息，她說爸爸走的時候家人都陪伴在旁，謝謝台北醫學大學附設醫院的醫護同仁照顧。而林照雄生前因為家族遺傳病史患有糖尿病，林姿佑也在節目上談過爸爸因糖尿病曾出現酮酸中毒的症狀，因此不少人猜測林照雄死因就是糖尿病。據《TVBS新聞網》報導，林姿佑出面否認，她表示爸爸的糖尿病病情後來控制得很好，是因為呼吸衰竭才過世的。她說爸爸因為抽菸關係老年肺不太好，天氣變化大就住進醫院，後來再沒好轉，但林姿佑認為爸爸走的時候很圓滿，現在都沒病痛了，同時也勸大家真的別抽菸，要為健康著想。林照雄過世後，林姿佑也貼出他的多張照片哀悼，「你這一生燦爛、豐富、圓滿。我永遠是你最疼愛的女兒。」她表示爸爸的追思告別式將於17日中午12:00在台北市懷愛館（二殯）景仰樓一樓「至真二廳」舉行。粉絲也紛紛留言悼念：「是我最喜歡的演員，隨著佛祖，找石英爸爸去泡茶，天堂熱鬧不寂寞了」、「林爸爸是最佳的演員，更是最棒的父親」、「姿佑保重，請節哀」。