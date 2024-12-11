我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本三陸鐵道拜會臺鐵公司，石川社長表示於日本311大地震時，臺灣人民的溫暖支持至今難以忘懷。此次花蓮地震後，亦希望能略盡棉薄之力，傳遞回饋與感謝之意。（圖／交通部）

交通部今（11）日表示，日本岩手縣宮古市山本正德市長、三陸鐵道石川義晃社長及宮古市議會橋本久夫議長，10日率團拜訪台鐵公司，台鐵公司董事長杜微率黃振照副總經理等員接待，雙方相談甚歡；三陸鐵道石川社長特別捐贈由三陸鐵道、該社員工及乘客募資的善款，用於支援2024年4月3日花蓮大地震的重建工作。此次善款象徵日本與臺灣之間深厚的情誼，也展現了雙方在面對災難時的互助精神。三陸鐵道的善舉源於2011年東日本大地震後臺灣的無私援助。石川社長表示於日本311大地震時，台灣人民的溫暖支持至今難以忘懷。此次花蓮地震後，亦希望能略盡棉薄之力，傳遞回饋與感謝之意。台鐵公司董事長對此表示謝意，並提到三陸鐵道與台鐵自2016年締結為姊妹鐵路以來，雙方關係密切，將珍惜這份心意，此善款將轉交予花蓮縣政府，並用於花蓮地震後的重建工作。台鐵海線於2016年6月1日與三陸鐵道締結為姊妹鐵路，於2026年將迎來雙方締結10週年的重要里程碑。雙方希望藉此機會，進一步擴大合作與交流，特別是在鐵道旅遊的推廣上，共同吸引更多旅客，體驗兩地的鐵道文化、美食與美景。此次拜會與善款捐贈，不僅彰顯了三陸鐵道對臺灣的感恩之情，更為雙方未來的合作奠定了基石。在鐵路的連結下，臺灣與日本的情誼將持續延續，邁向更加美好的未來。