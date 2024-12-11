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勞動部今（11）日公布謝宜容職場霸凌案重啟調查結果，推翻「目的良善」結論證實吳姓公務員之死就是因為霸凌。民眾黨立院黨團總召黃國昌下午則突襲勞發署，要找出謝宜容以就業安全基金購買的禮盒備品，代理署長陳世昌坦承，100多份備品已經不在北分署。黃國昌今針對勞動部最新報告先是緊急開直播，直指行政調查將斷點設在謝宜容，未提及上層是誰在包庇；前一份調查報告已被證實都在說謊，調查報告也隻字未提負責調查的官員要如何處置。下午黃國昌更直接衝往勞發署，要找謝宜容涉嫌以就業安定基金購買的禮盒備品，結果代理署長陳世昌及北分署代理分署長施淑惠則現場坦承，目前禮盒備品都不在北分署內，但也說明檢方已經來署內搜索過。黃國昌受訪時不滿表示：「誰把這些禮盒給吞了？誰侵占了這些禮盒？」更重要的事情是，當初勞動部回函稱「有12份禮盒留在分署長室」、「備用一百二十幾份禮盒」，是誰決定拿這個虛為不實的內容 來回應？是在幫謝宜容遮掩犯罪嗎？誰下令決定這樣做的？請勞動部說清楚講明白。黃國昌痛批，就業安定基金到現在就是「掛羊頭賣狗肉」，愛怎麼花就怎麼花，「如果有SOP的話，那就講清楚勞動部是什麼樣的SOP 竟然讓（勞動部前部長）許銘春可以拿就業安定基金去幫她個人拍沙龍照？」他並現場要求勞發署及北分署，之後應就費購置禮盒的處理方式SOP提交報告。