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中鋼底下的興達海基曾經是「離岸風電國家隊」的一員，但近年因沒有接到風電訂單，經評估可能被迫熄燈。經濟部長郭智輝表示，興達海基何去何從，必須要中鋼董事會決定，「他要怎麼轉型，他要告訴我們啊，我們才有辦法幫助他」，否則經濟部也沒辦法滿足對方需求。郭智輝表示，經濟部都有意願協助興達海基，但必須要中鋼董事會先擬定轉型方向，才有辦法去整合跟協助。對於為什麼興達海基會失去競爭力？郭智輝表示，基本上是因為興達港環境沒有整理好，淤積非常嚴重，現在大型風電至少需要10米以下水深，但該區域僅有7至8米。中鋼2018年因應國家推動離岸風電國產化政策，成立興達海基，資本額為新台幣34.21億元；興達海基於興達港「高雄海洋科技產業創新專區」投資興建離岸風電管架式（Jacket）水下基礎產線，基地佔地約27公頃。興達海基2018年迎來首張訂單，來自沃旭能源（Orsted）大彰化風場。然而該案卻出師未捷身先死，2020年開始投產，但受到時程、品質及學習曲線過慢問題，當初簽約56支水下基礎僅完成6支，讓沃旭必須砍單，改從海外進口。興達海基後續重新振作，2022年開始著手中鋼自家案場「中能風場」，2024年完成31支水下基礎。然而，興達海基進入離岸風電區塊開發，無論是第一階段都並未納入廠商供應鏈訂單，迄今仍未投身區塊開發；換言之，今年興達海基完成中能風場後，至少一路到2027都沒有訂單。中鋼日前回覆，興達海基在專案執行過程，因學習曲線不如預期，且遭遇疫情、缺工等問題，導致產製成本高漲，加上國內廠商投入相關設備而無法有效降低成本，因而造成興達海基嚴重虧損。隨著風機快速大型化演變，興達港水深不足，已無法做出大型風機所需水下基礎，興達海基雖努力想繼續承接水下基礎訂單，亦曾嘗試研擬相關方案以持續生產水下基礎，但礙於無法提出具競爭力的價格，故難以繼續承接市場訂單。中鋼正與興達海基經營團隊及股東全面性檢視公司產品競爭力，評估務實轉型可能性，中鋼將在妥善運用專案技術人才、水下基礎相關產製技術、及國內大型鋼構所需之廠房設施的前提下規劃相關轉型方案。