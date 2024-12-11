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台北股市今（11）日終場下跌221.45點或0.96%、收在22903.63點，成交量為3279.77億元；其中三大法人合計賣超154.57億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連2賣」賣超176.43億元；投信「由賣轉買」，今日買超38.27億元；自營商（自行買賣）「連2賣」賣超16.41億元，合計三大法人賣超154.57億元。美國股市迎來壓回壓力，四大指數昨日全數收黑，其中台積電ADR大跌逾3%，拖累台北股市今日同步走低，開盤下跌16.72點、來到23108.36點，隨後在權值股熄火之下，失守23000點關卡，最低一度來到22880.57點，不過盤中一度有買盤挹注，成功站回23000點，但可惜尾盤跌幅擴大，終場下跌221.45點或0.96%、收在22903.63點，日K連5黑，並且失守10日線以及23000點關卡，成交量為3279.77億元。大盤開低震盪，櫃買指數開盤下跌0.31點、來到257.9點，不過中小型股今日走勢強勁，帶動櫃買成功翻紅，最高一度來到259.33點，可惜尾盤也同樣迎來賣壓，終場下跌0.43點或0.17%，收在257.78點，日K連4黑，並且失守10日線以及月線，成交量為981.13億元。權值股也同步走低，權王台積電明日除息，每股配發現金4元，今日是買進的最後一日，開盤下跌20元、來到1045元，隨後有買單挹注，最高一度來到1060，不過尾盤賣壓襲擊，終場下跌20元或1.88%，收在最低價1045元，日K連2黑，並且失守10日線，拖累大盤指數就有159點，也就是說今日有超過7成的跌點是來自於台積電，也因此市場也觀察台積電明日是否再度上演秒填息好戲。鴻海開盤下跌2元、來到190元，雖然盤中一度翻紅來到194元，但也是曇花一現，立即翻黑，終場收在最低價189元，失守190元，下跌3元或1.56%，日K連5黑，拖累大盤指數就有13點；昨日逆勢走高的聯發科開盤下跌30元、來到1320元，盤中最低一度來到1305元，不過尾盤有買單敲進，拉抬股價終場收在平盤價1350元。今日個股成交量排行榜前五名：神達、富喬、陽明、泰金寶-DR、鴻海；個股成交值排行榜前五名：台積電、鴻海、聯發科、緯穎、智邦。