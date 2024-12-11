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韓國總統尹錫悅在本月3日無預警宣布戒嚴，期間還派遣戒嚴部隊封鎖國會、闖入中選會，儘管僅短短6小時就宣布解嚴，但掀起的政治風暴，引起了不滿及反彈的聲浪。在野黨更發起彈劾案，卻因執政黨國民力量黨杯葛而告吹，國民力量黨則稱要讓尹錫悅最快在明年2月辭職。但有消息稱，尹錫悅反悔不願下台，稱寧願選擇彈劾，並在法庭上為自己的行徑辯護。國民力量黨代表韓東勳和韓國總理韓悳洙8日召開記者會，稱有意讓尹錫悅「有序下台」，下台前將不會參與包含外交在內的韓國政務，以確保政局的穩定和公正。國民力量黨內也成立了穩定政局專案小組（TF），針對尹錫悅下台提出兩項方案，包括「明年2月下台、4月實施總統大選」以及「明年3月下台、5月大選」。但根據韓媒《朝鮮日報》報導，尹錫悅已向執政黨表明，他願意承受彈劾案的後果，並積極因應憲法法庭的審理。與尹錫悅親近的相關人士表示，「據我所知，尹總統似乎已決定，比起提早下台，他更寧願在被國會彈劾後，由憲法法庭審理彈劾案。」尹錫悅在本月7日的全國演說中，曾表示願意將自己剩下的任期、未來政局運作交由執政黨處理，然而現在卻似乎改變心意。尹錫悅親近人士表示，總統的立場是如果進行彈劾追訴，將在憲法法院爭取非常戒嚴的合法性，而不是提前下台。根據韓國彈劾案規定，如果彈劾案通過，憲法法院必須在180天內得出結論。國民力量黨最高委員金鍾赫表示，「即使國會通過了彈劾案，憲法法院的裁決仍是關鍵。目前憲法法官只有6名，如果其中1人反對，彈劾就會被駁回。」他進一步指出，尹錫悅認為，如果現在選擇自行下台，所有翻盤的機會都將消失，看來他正在尋求逆轉的可能性。另有法律界與政界人士透露，尹錫悅正召集一些與他關係密切的有力人士，嘗試組建辯護團隊，其中包括檢察官出身的前廣播通信委員會委員長金洪一（김홍일）。此外，韓國總統辦公室也像某律師提出邀請，要求他擔任尹錫悅的辯護律師，在未來的司法攻防中辯護。