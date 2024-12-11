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▲布雷特戈德斯坦被傳是《哈利波特》影集版中可能扮演霍格華茲獵場管理人海格的人選，粉絲們覺得相當不適合。（圖／摘自IMDb）

粉絲是標準最高、要求最多、最難討好的一群？漫威《復仇者聯盟》最新續集近日宣告前任「美國隊長」克里斯伊凡將繼小勞勃道尼之後回歸，雖然還不確定他的戲分多寡與扮演的角色，已有漫威迷嘲諷此舉是「想賣情懷」、反而破壞當初《復仇者聯盟：終局之戰》為史蒂夫羅傑斯這個角色設定的完美結局。而進入選角階段的《哈利波特》影集版也遭到粉絲們的冷嘲熱諷，覺得目前的可能人選「完全錯誤」。漫威英雄片或是《哈利波特》影片，都很仰賴忠實粉絲的支持，可是要他們滿意，難度也非常高，很容易馬屁沒拍成卻拍到馬腿上。克里斯伊凡飾演的前任「美國隊長」史蒂夫羅傑斯，在《復仇者聯盟：終局之戰》已經交代了後續結局，讓他能回到過去和最愛的佩姬卡特廝守一生。粉絲在社群網站上質疑，為什麼這部片很努力把小勞勃道尼扮演的「鋼鐵人」和克里斯伊凡飾演的史蒂夫羅傑斯都有了很令人印象深刻的收尾，卻馬上又在下一階段的片子把他們找回來，簡直讓當初標榜的「重磅收尾」分量瞬間大減。目前已知小勞勃道尼回歸漫威會改扮大反派「末日博士」，有網友乾脆搞笑稱克里斯伊凡回來也是演「末日博士」，反正漫威這一階段強打的就是「多重時空平行宇宙」，不同人演同一個角色才是常態。提到挑剔、嚴格的程度，《哈利波特》迷不遑多讓。雖然影集版已進入選角過程，卻沒有宣布任何已敲定的演員，只不過聽聞影集《泰德·拉索：錯棚教練趣事多》布雷特戈德斯坦被列為扮演霍格華茲獵場看守人海格的人選，粉絲們已經忍不住要開砲，寫道：「接下來會怎樣？衛斯理一家都變成金髮，還是馬份一家變紅髮，或者哈利會戴變色鏡片？」有人反問：「我不知道世人是否有心理準備海格會變性感？」更有人乾脆直接罵目前這些選角風聲看來徹底糟糕，完全是個笑話。然而粉絲們的排斥心態也讓他們陷入「為反對而反對」的盲點，有人嗆：「海格應該有8呎高，而且是英國人。」其實電影版扮演海格的羅比葛詮也沒有8呎高，只比影集版盛傳的布雷特戈德斯坦高了5公分，沒有差到太多，況且布雷特也是道地的英國人，並沒有不符合原著作者JK羅琳的「一定只能找英國人來演」要求。對此，籌拍影集版的HBO表示，他們很感激因為這戲受到如此大的關注，因此一定會有很多的謠傳與揣測，不過只會等合約確定簽下之後才能公布細節。換言之，目前這些被點名到的演員，因為尚未確定接演，HBO不會承認有沒無將他們列入考慮。