我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有歌迷在Threads上分享周杰倫今年5月在中國福州開唱的片段，直呼這是她心中最厲害的點歌環節。（圖／Threads）

▲周杰倫被男歌迷的一番深情告白逼哭，頻頻用袖子擦拭淚水。（圖／Threads）

▲周杰倫在演唱會上驚喜喊出24年的老歌迷暱稱，對方當場激動落淚。（圖／杰威爾提供）

天王周杰倫在大巨蛋舉辦的「嘉年華」世界巡迴演唱會近日圓滿落幕，其中和粉絲互動的點歌環節是演唱會一大看點，像是在第2天的點歌環節中，周杰倫認出熟悉面孔，並喊出了24年女粉絲的綽號，令對方當場激動落淚，該片段也在網路上瘋傳。昨（10）日有歌迷在Threads上分享今年5月，周杰倫在中國福州開唱的片段，直呼這是她心中最厲害的點歌環節，畫面中周杰倫因台下歌迷的一番感性告白，竟罕見在舞台上落下男兒淚。從歌迷曝光的畫面中可見，周杰倫在歌環節中隨機點了1位男歌迷，對方表示這次是自己第3次見到周杰倫，第1次是在2012年西門町的簽唱會，第2次是2015年在英國約克郡「霍華德城堡」，當時周杰倫和昆凌舉辦婚禮，他有出來跟大家合影，而男歌迷正是外面守候的留學生之一。男歌迷還說自己是直男，但認為杰倫哥實在太帥了，接著向周杰倫感性告白，「現場的每個人都有不同的人生軌跡，大家走著走著，都是聽著杰倫的歌，走到了一起。這麼多年看過很多歌手，有些人淡出了，有些人時而淡出時而出現，但在我心中，杰倫哥就像恆星、像太陽一樣，永遠在這裡，我們就努力變成星星，一直聽著你的歌發光」。面對歌迷的真情告白，平常總給外界酷帥形象的周杰倫忍不住感動落淚，頻頻用袖子擦拭淚水，引起現場觀眾一陣驚呼，不過敬業的他馬上又收拾好情緒，笑回：「來吧，唱歌吧！」接著繼續演唱該歌迷所點唱的歌曲〈楓〉。該片段也吸引許多粉絲朝聖，紛紛在留言區表示：「我不是周杰倫我都哭了」、「把周杰倫弄哭的男人」、「很會說話，好感動」、「看著看著就落淚了！」而周杰倫在大巨蛋演唱會第2場的點歌環節時，看到1名女粉絲高舉布條，上面寫著：「老朋友都來了。」讓周杰倫感覺對方十分眼熟，想起曾在簽唱會碰過女粉絲，他竟當場說出該名粉絲的暱稱，「仔仔！唉呀，這個真的那時候有杰倫家族還是什麼的，好久了。」令對方當場感動淚崩，該片段也在網路上瘋傳。