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▲華固建設台中客戶服務中心，位於經貿路二段與經貿五路交叉口，挑高建築豪華氣派。（圖／記者金武鳳攝，2024.12.11)

▲華固建設在台中推出的第二案「華固豐匯」樣品屋。（圖／記者金武鳳攝，2024.12.11)

營建資優生華固建設創立35周年，全新里程碑台中客戶服務中心今日啟用。華固建設董事長鍾榮昌表示，3年來，華固在台中買了五塊土地，推出2個建案，交出好成績。華固在台中已經投資100億元，如今又成立客戶服務中心，宣示在台中永續發展，深耕台中。台中客戶服務中心位於經貿路二段與經貿五路交叉口，挑高建築豪華氣派。啟用儀式由董事長鍾榮昌率領團隊灑下金沙，象徵金蛇年業務蓬勃發展。鍾榮昌致詞說，華固創立35年推案近100個，9成在台北，3年前跨足台中市場，是看好台中地理位置適中、氣候宜中，推有286萬人的人口紅利與產業支撐，加上民眾消費力強，由新光三越台中單店營收居全台第一可見。鍾榮昌指出，台中人有品味，對建商品牌認同度高，尤其台中建地都是方正完整，有錢就買得到。3年來，華固已在台中投資100億元，買了5塊土地超過1萬坪，分布水湳經貿園區與14期重劃區，每一塊都是精華地段。首次在台中推出的「華固頂匯」，創下最高價86.12萬元佳績，第二案「華固豐匯」，兩案合計總銷達155億元。未來目標一年一案。華固有專業團隊，秉持精品核心策略，期望成為建築業的LV。鍾榮昌說，台中是最適合移居的城市之一，尤其北屯區擁有中央公園，相當於大安森林公園的2.58倍，加上低密度開發，明後年又有綠美圖、國際會展中心開幕，預見十年後的水湳經貿園區風貌會很不一樣，所以華固決定在台中永續發展，深耕台中，未來也會在台中設立分公司。華固建設指出，公司以精品策略為核心，秉持四大準則推進：第一是精選土地：華固建設九成五推案聚焦於都會精華地段，精選完整大面積基地進行開發，並優先考量面公園與鄰近學校的土地。第二、精準定位：以人為本細觀城市紋理，保留大面積綠地(頂灣15%超低建蔽率)，以及精準定位的公共空間，營造社區獨有價值，為城市築構一座座誠摯淬煉的精品建築。第三是精工鑄造：結合設計、施工、機械、管理及財務等多方面之人才，秉持熱忱、踏實、創新的精神，充份實踐職人精工之技術與能力。第四精品服務：獨立設置的0800客服專線及團隊，提供各式維修與售後服務。交屋後實施客戶意見調查，累積經驗精益求精。展望未來五年，華固建設銷售及預估推案，雙北地區有大安區「吾雙」、三重區「華固織幸」、北投區文林北路三案、新店區正大新店案，以及中山區「華固時代置地」、南港區「華固中央置地」、北投區正大北投案等三個商辦案。台中則有北屯區「華固豐匯」、崇德十路案、豐樂路二案，以及經貿五路案。