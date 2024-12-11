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▲財稅局推出全功能服務櫃臺，提供隨到隨辦及中午不打烊的一站式服務。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣政府財稅局在服務理念上秉持便民、貼心及有效率的精神，推出多項便民服務措施，讓民眾感受到更為貼心的服務。局長程俊表示，「服務沒有最好，只有更好」，該局不斷努力提升服務品質，讓民眾揪感心。超商補單繳稅，只要持自然人憑證或已註冊之健保卡，在三大稅開徵期間（使用牌照稅、房屋稅、地價稅）稅額在3萬元以下的民眾可前往四大超商，利用多媒體事務機（Kiosk）完成補單繳稅，簡化流程，尤其是使用牌照稅時，更可免憑證直接輸入【身分證字號+車號】進行繳稅。統計顯示，113年1至10月，透過超商(Kiosk)補單服務達5,240件，金額達3,915萬元；超商總繳納數量更達386,331件，金額高達19億657萬元。此外，屏東縣政府還設置臨櫃刷信用卡或行動支付的繳納服務，讓民眾在總局、三分局、屏東監理站及屏東執行分署輕鬆完成地方稅與規費繳納，統計顯示今年至今共受理16,618件，金額達1億1,579萬元。為了提升服務效率，財稅局推出全功能服務櫃臺，提供隨到隨辦及中午不打烊的一站式服務，現場可確認申請內容並掃描證件，實現節能減碳並提升行政效率。民眾可透過「線上取號」和「線上預約取件服務」大幅縮短等候時間。截至113年10月底，已受理106,737件。針對偏遠地區需求，財稅局與戶政事務所及鄉公所跨機關合作，推出遠距視訊服務，設置31處服務據點，提供20多項稅務服務，讓各鄉鎮民眾皆可便利洽辦稅務案件。今年至今已受理14,034件。對於高齡65歲以上或身心障礙行動不便的民眾，財稅局還推出「預約到府服務」。每季更結合監理機關辦理離島（琉球鄉）汽車定期檢驗的「行動服務列車」專案，並在屏東監理站及執行分署派專員駐點，提供欠稅查詢及補發繳款書等便民服務，有效減少民眾的往返奔波。