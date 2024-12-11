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▲范瑋琪因為爭議淡出螢光幕5年，近日重啟復出計畫。（圖／范瑋琪IG）

▲范瑋琪宣布復出計畫，結果在微博引起兩派網友論戰。（圖／微博）

歌手范瑋琪（范范）近年來爭議不斷，淡出螢光幕許久，本來預計在2023年9月舉辦復出演唱會，沒想到老公「黑人」陳建州又捲入MeToo風波，導致她的復出計畫臨時喊卡。近日她到中國北京舉辦「我們之間」巡演發布會，正式宣布將重啟巡演計畫，也分享過去5年的心聲，還提到自己是河北省石家莊市深澤縣人，希望可以回到爺爺的故鄉石家莊開唱。不過復出消息曝光後，中國網友不買單，批評「別來賣慘」、「是來割韭菜的嗎？」范瑋琪在記者會上提到，這5年來她經歷了很多，除了進修求學，也失去了很多家人，「我的爸爸媽媽都離開了，奶奶也離開，還有我的叔叔，就是在這短短5年啊，說長不長，說短不短，但真的發生很多事情，我失去了很多，但也獲得了很多，我有更多時間跟我的孩子相處在一起，我也有很多時間儲備自己，然後裝滿能量，然後我希望在接下來這個tour，我可以把這些能量、這些愛，跟你們一起分享。」只見范瑋琪說到一半就語帶哽咽，台下歌迷都相當支持她，目前「我們之間的事」巡演場次已經排定，明年她將在上海、成都、廣州、南京、杭州、北京等地開唱。她在記者會上也提到，自己是河北省石家莊市深澤縣人，希望有機會可以回到爺爺的故鄉唱歌，「應該會有很不一樣的感受。」不過范瑋琪將復出的消息曝光後，引來部分網友批評，「別來大陸賣慘賺錢好嗎」、「拜託別來割韭菜」、「范范唱歌真的很好聽，不過有些事件真的忍不了」、「這個熱搜是買的嗎」，但也有粉絲力挺，「很愛范范，希望她過得好」、「很喜歡范范的歌聲，希望可以多開幾場」、「心疼范范，一切都會好起來的。」