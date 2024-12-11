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ETF超級除息週展開，其中有14檔為高股息ETF，當中有高達8檔今年截至目前成功守住雙位數含息報酬（00915、00918、00713、00730、00907、00919、00900、00934），4檔現金股息殖利率站穩雙位數（00915、00918、00713、00919），績效與配息殖利率雙雙都在前段班的則有5檔（00915、00918、00713、00907、00919）。凱基優選高股息30（00915）以26%的報酬蟬聯今年以來績效王，年化配息殖利率也繳出雙位數的水準，投資人股息、價差兩頭賺。凱基優選高股息30基金經理人施政廷表示，受惠AI供應鏈進入出貨潮，2025年台股企業獲利可望再創新高，台股本益比獲得實質支撐，台股後市表現空間可期。不過，今年企業獲利年增35%，基期已墊高下，明年企業獲利成長速度預期放緩至15至16%，市場震盪機率高，再者，台股未來12個月現金股息殖利率預估會下調至3%以下，重視現金流規劃的投資人，除了留意配息殖利率，更要關注含息總報酬。🔵 凱基優選高股息30（00915）配息：0.75元年化殖利率：11.53%今年來股價含息報酬率：26%除息日：2024/12/17🔵 大華優利高填息30（00918）配息：0.84元年化殖利率：13.69%今年來股價含息報酬率：22.08%除息日：2024/12/19🔵 元大台灣高息低波（00713）配息：1.4元年化殖利率：10.03％今年來股價含息報酬率：18.6％除息日：2024/12/17🔵 富邦臺灣優質高息（00730）配息：0.086元年化殖利率：4.59％今年來股價含息報酬率：16.94％除息日：2024/12/17🔵 永豐優息存股（00907）配息：0.22元年化殖利率：8.19％今年來股價含息報酬率：16.57％除息日：2024/12/24🔵 群益台灣精選高息（00919）配息：0.72元年化殖利率：12.11％今年來股價含息報酬率：16.05％除息日：2024/12/20🔵 富邦特選高股息30（00900）配息：0.1元年化殖利率：8.36％今年來股價含息報酬率：12.1％除息日：2024/12/17🔵 中信成長高股息（00934）配息：0.023元年化殖利率：1.51％今年來股價含息報酬率：10.32％除息日：2024/12/17🔵 台新永續高息中小（00936）配息：0.05元年化殖利率：3.81％今年來股價含息報酬率：3.21％除息日：2024/12/16🔵 復華台灣科技優息（00929）配息：0.05元年化殖利率：3.32％今年來股價含息報酬率：3.03％除息日：2024/12/18🔵 元大台灣價值高息（00940）配息：0.04元年化殖利率：5.05％今年來股價含息報酬率：-除息日：2024/12/11🔵 群益科技高息成長（00946）配息：0.041元年化殖利率：5.34％今年來股價含息報酬率：-除息日：2024/12/6🔵 野村趨勢動能高息（00944）配息：0.058元年化殖利率：4.73％今年來股價含息報酬率：-除息日：2024/12/17🔵 兆豐電子高息等權（00943）配息：0.025元年化殖利率：1.99％今年來股價含息報酬率：-除息日：2024/12/17