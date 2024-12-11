ETF超級除息週展開，其中有14檔為高股息ETF，當中有高達8檔今年截至目前成功守住雙位數含息報酬（00915、00918、00713、00730、00907、00919、00900、00934），4檔現金股息殖利率站穩雙位數（00915、00918、00713、00919），績效與配息殖利率雙雙都在前段班的則有5檔（00915、00918、00713、00907、00919）。
凱基優選高股息30（00915）以26%的報酬蟬聯今年以來績效王，年化配息殖利率也繳出雙位數的水準，投資人股息、價差兩頭賺。凱基優選高股息30基金經理人施政廷表示，受惠AI供應鏈進入出貨潮，2025年台股企業獲利可望再創新高，台股本益比獲得實質支撐，台股後市表現空間可期。
不過，今年企業獲利年增35%，基期已墊高下，明年企業獲利成長速度預期放緩至15至16%，市場震盪機率高，再者，台股未來12個月現金股息殖利率預估會下調至3%以下，重視現金流規劃的投資人，除了留意配息殖利率，更要關注含息總報酬。
14檔高股息ETF配息、年化殖利率、含息報酬、除息日一次看
🔵 凱基優選高股息30（00915）
配息：0.75元
年化殖利率：11.53%
今年來股價含息報酬率：26%
除息日：2024/12/17
🔵 大華優利高填息30（00918）
配息：0.84元
年化殖利率：13.69%
今年來股價含息報酬率：22.08%
除息日：2024/12/19
🔵 元大台灣高息低波（00713）
配息：1.4元
年化殖利率：10.03％
今年來股價含息報酬率：18.6％
除息日：2024/12/17
🔵 富邦臺灣優質高息（00730）
配息：0.086元
年化殖利率：4.59％
今年來股價含息報酬率：16.94％
除息日：2024/12/17
🔵 永豐優息存股（00907）
配息：0.22元
年化殖利率：8.19％
今年來股價含息報酬率：16.57％
除息日：2024/12/24
🔵 群益台灣精選高息（00919）
配息：0.72元
年化殖利率：12.11％
今年來股價含息報酬率：16.05％
除息日：2024/12/20
🔵 富邦特選高股息30（00900）
配息：0.1元
年化殖利率：8.36％
今年來股價含息報酬率：12.1％
除息日：2024/12/17
🔵 中信成長高股息（00934）
配息：0.023元
年化殖利率：1.51％
今年來股價含息報酬率：10.32％
除息日：2024/12/17
🔵 台新永續高息中小（00936）
配息：0.05元
年化殖利率：3.81％
今年來股價含息報酬率：3.21％
除息日：2024/12/16
🔵 復華台灣科技優息（00929）
配息：0.05元
年化殖利率：3.32％
今年來股價含息報酬率：3.03％
除息日：2024/12/18
🔵 元大台灣價值高息（00940）
配息：0.04元
年化殖利率：5.05％
今年來股價含息報酬率：-
除息日：2024/12/11
🔵 群益科技高息成長（00946）
配息：0.041元
年化殖利率：5.34％
今年來股價含息報酬率：-
除息日：2024/12/6
🔵 野村趨勢動能高息（00944）
配息：0.058元
年化殖利率：4.73％
今年來股價含息報酬率：-
除息日：2024/12/17
🔵 兆豐電子高息等權（00943）
配息：0.025元
年化殖利率：1.99％
今年來股價含息報酬率：-
除息日：2024/12/17
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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不過，今年企業獲利年增35%，基期已墊高下，明年企業獲利成長速度預期放緩至15至16%，市場震盪機率高，再者，台股未來12個月現金股息殖利率預估會下調至3%以下，重視現金流規劃的投資人，除了留意配息殖利率，更要關注含息總報酬。
14檔高股息ETF配息、年化殖利率、含息報酬、除息日一次看
🔵 凱基優選高股息30（00915）
配息：0.75元
年化殖利率：11.53%
今年來股價含息報酬率：26%
除息日：2024/12/17
🔵 大華優利高填息30（00918）
配息：0.84元
年化殖利率：13.69%
今年來股價含息報酬率：22.08%
除息日：2024/12/19
🔵 元大台灣高息低波（00713）
配息：1.4元
年化殖利率：10.03％
今年來股價含息報酬率：18.6％
除息日：2024/12/17
🔵 富邦臺灣優質高息（00730）
配息：0.086元
年化殖利率：4.59％
今年來股價含息報酬率：16.94％
除息日：2024/12/17
🔵 永豐優息存股（00907）
配息：0.22元
年化殖利率：8.19％
今年來股價含息報酬率：16.57％
除息日：2024/12/24
🔵 群益台灣精選高息（00919）
配息：0.72元
年化殖利率：12.11％
今年來股價含息報酬率：16.05％
除息日：2024/12/20
🔵 富邦特選高股息30（00900）
配息：0.1元
年化殖利率：8.36％
今年來股價含息報酬率：12.1％
除息日：2024/12/17
🔵 中信成長高股息（00934）
配息：0.023元
年化殖利率：1.51％
今年來股價含息報酬率：10.32％
除息日：2024/12/17
🔵 台新永續高息中小（00936）
配息：0.05元
年化殖利率：3.81％
今年來股價含息報酬率：3.21％
除息日：2024/12/16
🔵 復華台灣科技優息（00929）
配息：0.05元
年化殖利率：3.32％
今年來股價含息報酬率：3.03％
除息日：2024/12/18
🔵 元大台灣價值高息（00940）
配息：0.04元
年化殖利率：5.05％
今年來股價含息報酬率：-
除息日：2024/12/11
🔵 群益科技高息成長（00946）
配息：0.041元
年化殖利率：5.34％
今年來股價含息報酬率：-
除息日：2024/12/6
🔵 野村趨勢動能高息（00944）
配息：0.058元
年化殖利率：4.73％
今年來股價含息報酬率：-
除息日：2024/12/17
🔵 兆豐電子高息等權（00943）
配息：0.025元
年化殖利率：1.99％
今年來股價含息報酬率：-
除息日：2024/12/17
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