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▲泰勒絲（又）和男友崔維斯凱爾西，過去一年多除了各忙各的，也會抽空和對方團聚，維持戀愛的溫度，現在兩人即將有很多時間可以相處，外界都等著看他們是否能修成正果。（圖／美聯社／達志影像）

▲泰勒絲在「時代」巡演的尾聲時，儘管身心都很疲累，對於全球樂迷的支持，內心相當感恩。（圖／美聯社／達志影像）

全球樂壇最具話題的紅牌天后泰勒絲，才完成歷時超過一年半的「時代」巡迴演唱會沒多久，各方已經開始在好奇她接下來的時間要怎麼運用、是否很快就有新的作品？根據《時人》報導，泰勒絲雖然因為這場締造史上最高收入紀錄（20億美元）的巡演，感到精疲力盡，但在快要結束前的那幾場，心中確實充滿感恩，而她正期待要與男友崔維斯凱爾西共度年底的耶誕、跨年假期。泰勒絲和崔維斯凱爾西從去年秋天公開戀情後，這大半年來彼此各有各的工作行程，卻還是不會忘記要給對方驚喜、時不時就會趁空檔搭私人飛機去找對方，維持熱戀的溫度。現在她巡演結束，應該可以有很多的私人時間，除了休息恢復精神外，當然也要好好在和男友一起享受浪漫。《時人》稱上個月底的感恩節假期，泰勒絲和她的家人特別作東，招待崔維斯與他的兄嫂一起在她家鄉納許維爾度過，沒多久崔維斯所屬的美式足球堪薩斯城酋長隊就打敗對手，她當然也為他歡呼。緊接著本月底的聖誕、跨年假期，崔維斯在聖誕節當天還有比賽，可是比完這場球，就能夠陪泰勒絲盡情度假，彼此都非常期待。當初泰勒絲與崔維斯凱爾西傳約會，各方視為有如高中校園裡「運動英雄」和「人氣女王」的搭配，充滿一堆粉紅泡泡，也希望他們的戀曲能有完美結局，現在泰勒絲有共多的時間陪崔維斯，不少媒體觀察家預測，她至少會先低調一陣子，把過去一年多被巡演佔去的休閒時光好好補回來。