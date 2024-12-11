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民進黨今（11）日舉行中常會，據轉述，身兼黨主席的總統賴清德在會中談到此次出訪三大成果，包含深化跟友邦情誼、開啟「價值外交」新時代、凝聚海外挺台灣的力量；此外，賴清德表示，他要特別勉勵全體黨公職，要謹記為台灣民主、自由、人權勇敢付出的前輩，「民主台灣會繼續走向世界，絕對不會走回頭路」。民進黨今舉行中常會，發言人吳崢於會後進行轉述，賴清德在會中表示，他上周五完成就職總統後的首次出訪，這趟7天6夜的「繁榮南島、智慧永續」之旅，前往了太平洋友邦國家馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉，並過境美國夏威夷和關島。賴清德表示，這次出訪有三項重大收穫，第一是深化跟友邦的情誼，「我們與三個太平洋友邦，共享南島語族文化，以及對民主自由價值的堅持」，除了友邦熱烈的歡迎之外，也看到台灣和三個友邦，在公衛、糧食、氣候變遷、數位轉型，以及海事安全上，都有許多具體的合作成果，「我相信，這些成果，都能夠進一步鞏固、深化台灣跟友邦之間的情誼」。第二項收穫是，賴清德表示，開啟「價值外交」的新時代，這三個友邦面對極權主義的擴張，以勇敢的態度，堅定支持民主自由的普世價值，並繼續與台灣站在一起，在過境美國夏威夷及關島時，州長、總督、當地的議會與政要，也都強調共享民主價值的重要性。賴清德強調，台灣的民主自由，是許多前輩犧牲奉獻，才爭取到的成果，「如今我們肩負起守護民主自由的責任，不只要團結全體國人，更要與世界的民主陣營站在一起，共同抵禦極權主義的擴張，也促進彼此的繁榮發展」。第三項收穫是，凝聚海外挺台灣的力量。賴清德提到，這次出訪，非常感謝許多僑胞朋友，從各地遠道而來，共聚一堂，彼此團結一心，共同為台灣貢獻心力，同時也看到，關島議會，連續四年通過決議，支持台灣的國際參與，夏威夷州議會，更送給台灣人民美國國旗和夏威夷州州旗，代表對台灣的熱烈支持。賴清德強調，挺台灣的力量，不分海內外的國人，在全球各地的僑胞朋友、友邦國家、以及民主夥伴對台灣的大力支持，都透過這次的出訪凝聚在一起。此外，賴清德提到，昨天12月10日是世界人權日，他要特別勉勵全體黨公職，要謹記為台灣民主、自由、人權勇敢付出的前輩，並且持續努力堅持民主、自由的憲政體制，確保人權的深化。賴清德強調，過去民進黨爭取民主，現在要守護民主，民主台灣會繼續走向世界，絕對不會走回頭路。