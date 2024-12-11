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▲台南名店「御珍坊」在2021勇奪台灣炒飯王冠軍。（圖／翻攝御珍坊臉書）

台南名店「御珍坊」曾在2021勇奪台灣炒飯王冠軍，店內美食相當受到歡迎，老闆也在店裡長期提供學生愛心餐點，回饋社會不遺餘力。怎料近期有家長鑽漏洞騙取愛心餐，讓這項公益活動一度喊卡。不過昨（10）日晚間老闆又遇上「有需要的人」露出失落眼神，讓他再次決心重啟愛心餐，但也會找出更好的執行方法。回顧本次愛心餐爭議，在12月9日御珍坊老闆突然發文「即日起，本店終止學生愛心餐點的活動。」表示愛心卡上有註明，餐點依店家現場自行調配，但卻有許多人愛鑽漏洞、違反規定，「那些喜歡電話預訂，東點西點，取餐時拿愛心卡要來抵銷餐點的，讓我感覺很不爽，失去了原本對學生愛心餐的初心。」但是到了昨（10）日晚間8點多，店家目睹一位阿姨帶著孩子來到店裡，並拿出愛心卡並小聲向櫃詢問「可以領學生愛心餐點嗎？」不料活動已經宣告結束，當下阿姨難過表示，其實他們還沒領過愛心餐，「眼神漸漸轉為失落」。店家追問「是真的很需要嗎？」阿姨點頭回應，是真的很需要，並提及他們從安和路五段走過來用餐的。隨後長工太太請師傅炒了一份炒飯與兩碗湯，阿姨則禮貌婉拒回應，「需要飯就好了，不要湯」，但店家照樣把1飯2湯熱騰騰端上桌，希望他們能暖飽肚子。老闆得知後，也令他瞬間轉念「社會還有許多需要幫助的人，也有接受幫助後很知足的人，也有許多需要幫助，而不知如何開口的人，有時候善念會轉變一個人的心念，擇善或許需要時間來施行，別讓善意給浪費了」，此外，更有好心人私訊老闆，希望提供5萬元，讓店家繼續提供愛心餐，老闆則婉謝，因為有金錢交換的話，也怕自己做得不夠完美。最終老闆也表示，這幾天會找出新的一套方式，該如何繼續提供給小朋友們愛心餐點，「讓真正有需要幫助的家庭，小朋友，得到一份屬於他們的關懷，這個社會還是有溫暖的存在」。