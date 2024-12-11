我是廣告 請繼續往下閱讀

今年3月，發生在台北市信義區寶林茶室食物中毒案，總共造成6人死亡27人受傷，消費者文教基金會今（11）日到台北地方法院，正式代替30名受害者家屬提起團體訴訟遞狀，向寶林公司、遠東百貨以及大時代餐飲3業者，求償2.9億餘元。消基會秘書長陳雅萍說明，消基會原本一共收件32件，包括6名死者家屬、16名傷者申請書，原本的32名受害者中，有2名死者父母在馬來西亞，選擇和解，因此這次總共替30人提起團訟。義務律師團召集人蘇錦霞表示，經與台北市政府開過專家會議，認定本件為食物中毒，且為細菌所產生，故其因果關係得以證明，且有33件經檢驗呈陽性反應，代表確實受到毒物影響。蘇錦霞也提到，消基會替受害者提出團訟的訴訟過程中，希望業者能秉持服務消費者與解決紛爭的態度，不必等到法院判決出爐，能先談和解。根據消基會義務律師工作小組的計算，財產上的損失，包括用餐金額、醫療費用、就醫交通費、無法工作之損失、看護費、將來醫療及相關費用支出、勞動力減損、殯葬費用、扶養費、其他費用、精神慰撫金，以及3倍懲罰性賠償金，將向寶林茶室、台灣大時代、遠東百貨等3家公司，連帶求償共計2億9301萬9053元。