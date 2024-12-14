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▲葉蘊儀曾是在台灣紅極一時的「洗腳水女神」，清純形象深植人心。（圖／葉蘊儀IG）

▲葉蘊儀（左）曾在日本爆紅，和男星阿部寬（右）一起拍過雜誌封面。（圖／葉蘊儀IG）

▲葉蘊儀22歲結婚後就退出演藝圈，後來在27歲離婚再復出，聲勢已大不如前。（圖／葉蘊儀IG）

▲葉蘊儀近日來台旅遊不忘分享和101的合照，還到南投水里看蛇窯。（圖／葉蘊儀IG）

香港玉女掌門人始祖葉蘊儀，過去曾因國語講不清楚，一句「我19歲」念成「我洗腳水」在台灣走紅，更被封為「洗腳水女神」。據傳當初林志穎也深陷葉蘊儀的魅力中，曾苦追她3年仍被拒絕；後來葉蘊儀閃嫁富商暫退演藝圈，卻在27歲那年就黯然離婚。如今51歲的葉蘊儀活躍於社群，經常分享愜意生活照，7日還貼出在台灣觀光的照片，凍齡現況引起粉絲討論。葉蘊儀年輕時外型清純可愛，13歲就出道拍廣告，有過「可愛教主」的封號，和同時期走紅的港星周慧敏被封為2大玉女掌門人；1989年葉蘊儀更因拍攝台日合作電影《孔雀王子》在亞洲多個國家爆紅，成為最受矚目新人，當年還獲得日本《Roadshow》電影雜誌票選「最受歡迎外國女明星」冠軍，隔年更在日本發行了日文專輯，魅力驚人。1992年葉蘊儀來台發展，因為「我洗腳水（19歲）」的口音在台灣走紅，陸續發行了6張國語專輯，在此期間她也沒放過韓國市場，還推出兩張韓文專輯，演藝事業如日中天，驚人的語言天賦也讓她成為家喻戶曉的女明星。而葉蘊儀在1993年曾與林志穎拍攝朱延平導演的電影《九尾狐與飛天貓》，當時兩人年齡相仿，CP感十足，據傳林志穎對葉蘊儀一見鍾情，還追了她3年時間，最終因為事業忙碌無法給葉蘊儀安全感，這段感情才被葉蘊儀拒絕。而葉蘊儀在22歲當紅之際，認識了香港玩具富商陳柏浩，居然就與他閃電結婚，急流勇退告別演藝圈。葉蘊儀婚後和陳柏浩生下一對兒女，離開演藝圈的她轉而深造學業，對藝術產生興趣，不僅到日本留學，1996年還創立香港黏土藝術學院，籌辦過多個陶藝、黏土大型展覽。可惜好景不常，葉蘊儀和陳柏浩在結婚第5年離婚，陳柏浩還曾公開爆料是因為葉蘊儀需求太強的關係，重創葉蘊儀女神形象，讓她被貼上「慾女」標籤，之後就算葉蘊儀再復出，聲勢也大不如前。如今51歲的葉蘊儀除了偶爾客串電影、電視劇，已經過上退休生活；今年4月葉蘊儀也發文透露，她兩個孩子都已碩士畢業了，做了這麼多年的好媽媽，讓她感慨地說：「我也感到非常滿足及感動，是時候做回自己了」。近日葉蘊儀來台旅遊，分享與台北101自拍的美照，熱愛陶藝的她，11月底更造訪了鶯歌陶瓷博物館。12月7日葉蘊儀還貼出到南投景點「水里蛇窯」觀光的照片，只見她身穿黑色上衣，打扮樸素，看起來仍是風韻猶存，粉絲見狀也紛紛留言，「凍齡女神」、「永遠的洗腳水，永遠的年輕，青春的回憶」、「歡迎女神來台灣」、「好想跟妳巧遇啊！希望待在台灣久一點」。