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昨（10）日晚間10時許，台中北屯區中清路二段一處民宅，薛姓父親持BB槍朝16歲女兒右大腿射擊，警方獲報到場，發現薛男違反保護令，當場依現行犯逮捕送辦，少女送中國附醫救治，沒有生命危險。據了解，薛男有暴力傾向，家人已申請保護令，不過又傳出他違反保護令靠近其家人，甚至持BB槍射中女兒大腿送醫。對此，台中社會局表示，薛男已違反保護令，包括禁止相對人對於被害人實施家庭暴力，或相對人對於被害人有騷擾行為，警方已將薛男移送台中地檢署偵辦。