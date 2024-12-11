我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國總統尹錫悅3日突然宣布戒嚴，隨後遭到國會否決，隨之而來的政治風波正愈演愈烈。韓國首爾中央地方法院此前批准針對前國防部長金龍顯的逮捕令，而總統尹錫悅辦公室也遭警方強制扣押搜索。韓媒指出，如今戒嚴事件恐被認定構成內亂，尹錫悅則可能成為韓國首位還在任就被逮捕的總統。韓國對於戒嚴事件的調查本週迎來新階段，前國防部長金龍顯被控濫用職權及擔任「主導內亂」的重要任務，韓國檢方則稱金龍顯的行為可能視為與尹錫悅合謀，意圖引發國政混亂，首爾中央地方法院則在逮捕令時，首度將戒嚴風波視為「可能構成內亂行為」。《韓聯社》指出，尹錫悅在戒嚴期間不僅參與了決策過程，還親自修改戒嚴令，檢方正在考慮對尹錫悅套用「內亂首腦」的罪嫌，這一罪名可能導致他面臨死刑或無期徒刑，且現職總統的刑事豁免權並不適用於內亂及外患罪嫌。與此同時，韓國政壇對尹錫悅的攻擊聲浪越來越高，在野黨領袖曹國已經多次公開呼籲彈劾尹錫悅，並指責他對國家安全和民主制度造成威脅，「人民無法忍受尹錫悅再做3年總統。」報導提到，若檢方傳喚尹錫悅接受調查，甚至向法院聲請緊急逮捕或拘留尹錫悅，那麼尹錫悅將成為韓國史上第一位以嫌疑人身分被檢方傳喚的在職總統，同時也可能對韓國國政引發混亂。