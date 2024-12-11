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▲蔡其昌秀出黃國書的墨寶「台灣尚勇」，表示要印成春聯，獲一萬多個讚。（圖／翻攝蔡其昌臉書，2024.12.11）

▲蔡其昌的「台灣尚勇」春聯定稿，預料將掀起索取風潮。（圖／翻攝蔡其昌臉書，2024.12.11）

▲立委何欣純宣布將與前立委黃國書合辦紙風車劇團活動，一票民進黨市議員來相挺。（圖／記者顏幸如攝，2024.12.11）

▲何欣純與黃國書、市議員黃守達合掛藝文活動看板，卻流露濃濃的選舉味。（圖／記者顏幸如攝，2024.12.11）

因捲入「線民案」黯然退出政壇的前民進黨立委黃國書，近來非常搶手，不僅立委蔡其昌拿著他的「台灣尚勇」墨寶印春聯，掀起全國旋風，預約分送地點已經超過1千處，有意參選下屆台中市長的立委何欣純，今天也與黃國書合體宣傳，宣布看紙風車劇團可獲贈黃國書手寫墨寶貼紙。對於2026支持誰選台中市長？黃國書說，選舉還早，沒想過這個問題。黃國書原本在台中舊市區立委三連霸，由於他長期耕耘教育文化領域，政治色彩較不鮮明，原被視為有實力更上一層樓的綠營大將，但3年前被爆學生時期曾當情治單位線民，黯然宣布三退（退黨、退新潮流、退出政壇）。黃國書酷愛書法，曾辦多場個人書法展，他淡出政壇後，地方影響力仍不容小覷，總統賴清德選前傾聽基層黨員心聲，台中場即由黃國書主辦。本屆挑戰市長寶座失利的立委蔡其昌，在台灣奪下12強冠軍後，以中華職棒會長身分在臉書秀出黃國書墨寶「台灣尚勇」，表示要印成春聯，壯健有力的字體，短短幾天獲得1萬多個讚，蔡其昌快馬加鞭定稿後，球迷熱烈響應，預計將繼賣出15萬本的《職棒雜誌》之後，成為下一波搶手貨。蔡其昌聲勢因全民瘋棒球谷底翻身，下屆台中市長選舉是否捲土重來，再受矚目。早就積極佈局爭取黨提名的民進黨立委何欣純，也積極和黃國書合作，今（11）日她宣布將與黃國書擔任理事長的知書文教公益協會合作，13日傍晚在南區福田水資源中心舉辦免費親子藝文活動，邀請紙風車劇團演出舞台劇「雞城故事」。特別的是，記者會除了黃國書、何欣純，還有7位民進黨市議員，不僅橫跨5個議員選區，更包含黨內新潮流、英系、正國會等重要派系。何欣純還在表演場周邊行政區與在地議員合掛宣傳看板，其中，中區宣傳看板與黃國書、黃國書子弟兵黃守達聯名，格外引人關注，外界不得不與2026台中市長選舉布局產生聯想。今天的合體是否代表間接表態？黃國書受訪時說，他沒想過這個問題，只要是優秀人才都會支持，掛看板是為宣傳藝文活動，距下屆九合一選舉還有一段時間，現在談支持意向還太早。對於從舊縣區前進舊市區，是否為布局市長選戰？何欣純表示與選舉無關，過去每年她都會邀請劇團公益演出，這次與黃國書的知書文教公益協會合作，希望培養台中子弟對參與藝文活動的習慣，讓文化素養向下扎根。