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民眾黨代表選舉7日落幕，但當選名單今（11）日才正式公告。黨中央強調，當選名單已將酒駕前科及異常投票狀況等排除，但未說明有幾人遭剔除、以及是否為灌水行為。不過，據了解，被剔除資格的截至目前有5人，且都是前立委蔡壁如的人馬，黨內人士憂心，宮鬥劇恐將愈演愈烈。民眾黨黨代表選舉亂象頻仍，不但選前有人拋出「投票寶典」，將挺柯派候選人硬是安上「蔬菜」符號、暗指是蔡壁如人馬擾亂投票意向；還傳出有地方黨部利用黨員個資烙人灌水等情事。民眾黨黨代表選委會李偉華在7日投票結束後，強調會經過四階段審查當選名單，11日正式公佈。黨發言人吳怡萱今也表示，當選名單已經公告，包括酒駕前科1人、異常投票狀況都已排除，但不方便透露剔除名單。不過，知情人士告訴《NOWnews 今日新聞》，目前為止，被剔除當選資格的黨代表已有5人，且都是蔡壁如人馬。蔡壁如原先預計能掌握10幾席，現在只剩個位數，未來對黨中央的決策影響力勢必大減。吳怡萱則強調，特定人士質疑選舉不公，選委會收到檢舉後也會秉公處理，視情節送中評會議處，力保黨代表選舉結果的公正性。