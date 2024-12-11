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▲金輝是在退休後才接觸田徑運動。（圖／翻攝騰訊）

▲台灣的國寶級選手王平仁（左一），在2019年亞洲盃常青田徑錦標奪下多面金牌。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

▲美國阿公跑者麥克（Michael Kish）越老跑越快，還曾因此被尿檢。（圖／翻攝Youtube）

人生七十古來稀，你能想像當你70歲時，還能在賽道上用全力衝刺的畫面嗎？近期在中國就有一位71歲阿公，在100公尺比賽中跑出13秒97驚人成績，但這還不是70歲老人的最佳成績，因為在台灣、美國都曾出現超強的高速阿公，許多年輕人都還跑不贏他們。日前中國舉辦2024 年度田徑大師賽，結果一位名叫金輝的71歲爺爺，在100米比賽中，以13 秒 97 驚人成績衝線，成為中國第一位跑進14秒的70歲以上老人。事實上，金輝過去是一位普通的鋼鐵廠工人，一直與田徑運動無緣，直到養大了一家子後，才在55歲正式退休，於青島享受退休生活。但閒不下來的他，也參加了當地的老年足球隊，才開始接觸各項運動。2023年，金輝爺爺在朋友的鼓勵下，一起參加了中國田徑大師賽，而他也買了雙只要170元台幣的便宜釘鞋，就開始練習跑步，最終竟能跑出13 秒 97佳績，在高齡組奪得亞軍，只輸給年紀更輕的冠軍選手 0.17秒，金輝爺爺也是中國大陸有紀錄上第一位跑進14秒的70歲老人。他更開始展望明年繼續參加亞洲田徑大師賽等賽事。在2019年亞洲盃常青田徑錦標賽中，一位來自台灣的國寶級選手王平仁，當年以13 秒 67 的佳績勇奪亞洲杯百米金牌，更在200公尺項目以 29.39 秒拿下第二面金牌，在國際賽事上雙雙打破台灣紀錄，是名副其實的高速阿公。事實上，王平仁過去是南亞塑膠的員工，直到55歲從公司退休後，才開始培養運動興趣，在桃園體育場跑步時，被常青田徑協會理事長的黃慈榮發現了跑步潛力，開始練習田徑，晚年展開了金牌人生，國際賽事獲獎無數。不過將眼界放往世界的話，目前世界上最快的70歲老人，應該為美國的麥克阿公（Michael Kish）莫屬，他在2022年的美國田徑協會賽事中，100公尺預賽跑出12.98秒的驚人成績，200公尺則是27.12秒，最終也雙雙榮獲金牌，更一度被懷疑使用禁藥，遭官方尿檢。到了今年麥克阿公（Michael Kish）已經72歲，仍還在賽場上奔馳，在今年4月依舊能跑出13.32秒的驚人成績，是目前地表最速阿公無誤。