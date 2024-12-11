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資深媒體人周玉蔻於2021年在其經營的網媒上，公開影射時任東元電機董事長邱純枝介入上司黃茂雄家庭，宛如「小三奪權」，被邱純枝一狀告上法院，周玉蔻被檢方依加重誹謗罪起訴，今（11）日台北地院審結，周玉蔻獲判無罪，可上訴。本案源於2020年，東元集團會長黃茂雄與兒子黃育仁，爭奪東元電機經營權，時任東元電機董事長的邱純枝，親上火線力挺黃茂雄，當時黃育仁的外婆、人稱「東元阿嬤」的林明穱支持世代交替，還「護孫」喊話女婿黃茂雄，應交棒給年輕人，引發外界高度關注。隔年（2021）年4月12日，周玉蔻在自己經營的網媒上，以「東元父子爭，刺破了黃茂雄夫人多年隱痛！？友人嘆：居然演變成「小三奪權」八點檔連續劇！」為題，報導東元集團會長黃茂雄，當時與兒子黃育仁爭奪東元經營權的內幕。當時周玉蔻在報導中，描述黃茂雄與邱純枝的關係「令人聯想到（新光金控）吳東進與李紀珠的傳聞」、「邱純枝在東元公司的董事長位置還有一層與黃茂雄緋聞關係的疑慮」、黃茂雄妻子對邱的懷疑「已是不能說的祕密」，「每次黃茂雄出國，妻子都要跟著，防邱靠近她的家庭」等語。讓邱純枝怒告周玉蔻。當時檢方還痛批周玉蔻是「加油添醋」做成子虛烏有的報導，以加重誹謗罪起訴周玉蔻。現任交通部長陳世凱，被黃育仁指出，「是拜託時任台中市議員的好友陳世凱牽線、約周玉蔻見面請教公司經營的建言」，陳世凱還因而被傳喚作證，他出庭表示，當年席間主要聽黃敘述故事，他聽完當場評語「小三奪權」，覺得黃描述的情節，就像八點檔、宮廷劇。檢方認為誹謗罪嫌不足，不起訴周玉蔻。不過周玉蔻日前因2022年涉嫌加重誹謗前中國小姐張淑娟，是1999年「晶華緋聞案」女主角，上月（11月）底，一審，北院判刑1年6月並限制出境、出海防逃，周玉蔻欲搭機出國時，在桃園機場被攔下，還面臨若就此定讞，將須坐牢危機，接著又因2023年，涉加重誹謗現任立委黃國昌曾「硬上女學生」等語，日前一審再被判刑3月、得易科罰金9萬元，均還可上訴。