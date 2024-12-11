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▲時尚假期醫美集團董事長吳登翔(左)，導演曲全立(中)與王志揚(右)一同出席特映會。（圖／記者陳美嘉翻攝）

▲導演曲全立和王志揚，與現場觀眾交流互動。（圖／記者陳美嘉翻攝）

紀錄片《台灣超人》於12月6日正式首映，為了讓更多人感受這部紀錄片所帶來的感動與啟發，時尚假期醫美集團日前特別在北、中、南三地舉辦企業包場放映，邀請員工、親友及顧客共同參與。導演曲全立更是特地南下高雄與超人之一的家庭教育推動者王志揚一同出席，與現場觀眾分享影片的幕後創作故事並進行交流。曾歷經腦瘤手術，走過生死關頭重拾健康的導演曲全立，2014年創作的《美力台灣》隨 3D 行動電影車巡迴全國的巡演，帶給偏鄉孩童無限的歡樂。今年的《台灣超人》是曲全立走訪各地記錄近百位《台灣超人》的生命故事。記錄了挑戰命運、不屈不撓的生命故事，展現人性光輝。這些真實故事不僅讓觀眾感受到生命的脆弱與堅韌，也激勵大家在面對困難時，依然能夠勇敢前行。時尚假期醫美集團自影片拍攝初期便提供全力支持，並於12月8日同步在台北，台中，高雄三地舉辦放映會。導演曲全立日前特地南下高雄，曲全立表示，「我們每一個人的生命都是平等的，但命運各自不同。透過這部紀錄片，我希望讓大家看到，即使面對不平等的命運，每個人依然能夠找到尊嚴與價值。」他也特別感謝時尚假期醫美集團的支持，讓更多人有機會觀看這部影片，並共同傳遞希望與力量。時尚假期醫美集團董事長吳登翔表示，《台灣超人》所展現的不僅是生命的韌性，更是挑戰自我、重拾信心的精神，這與我們品牌的核心價值深度契合。我們的使命不僅是幫助顧客外在的改變，更是激發內心的力量，讓每位顧客成為生活中的超人。希望透過這樣的活動，讓每一位參與者都能感受到生命的無限可能，並且從中汲取勇氣與力量，面對生活中的挑戰。