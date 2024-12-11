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中央政府推動「班班有鮮乳」政策原先立意良善，但地方政府反應執行上有困難，包括乳源與冷鏈設備等問題，對此新北市長侯友宜也質疑政策無一致性，對此行政院長卓榮泰今（11）日表示，與地方政府溝通，本周將有較具體的結果，若這方式不宜，可以改變以其它方式來幫助學生獲得更多的營養，至於是否繼續辦下去，「下周會做一個最終的決定」。對於「班班有鮮乳」政策造成地方上執行困難，卓榮泰說，過去在訂定這樣政策的時候，從政策的發想到執行都由農業部、教育部來合力來處理，但自己認為這應該回歸到地方自治事項中。卓榮泰說，如今教育部跟農業部也已經討論出來，如果未來這個工作要持續地進行，中央有足夠的經費來補助，讓地方政府自行來透過團膳來執行這樣的工作，會比現在更順暢一點。卓榮泰表示，但是如果各地方政府認為執行上還是有困難，家長還是有疑慮，學校還是有能力不足，學生也不一定歡迎這政策的話，那麼經過跟各地方政府再一次的溝通，本周會得到一個比較具體的結果。卓榮泰指出，大家如果願意做好的方式共同來討論，如果這方式不宜，可以改變其它方式來幫助學生獲得更多的營養，幫助酪農產銷奶製品，可以從多元方向來看，至於政策要不要繼續辦，「下周會做一個最終的決定」。