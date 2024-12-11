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▲五月天不惜砸重本將把所有演唱會設備都搬到澳洲。（圖／相信音樂提供）

天團五月天近來才在台北大巨蛋合體周杰倫、張惠妹，不過他們自己的「5525」巡迴演唱會也沒有因此停下腳步，不只年底將回到桃園體育場和15萬名粉絲一起同樂，他們明年還將移師雪梨Accor Stadium開唱。而這個場地來頭也不小，泰勒絲（Taylor Swift）和酷玩樂團（Coldplay）都曾在此地開唱，五月天是站上該場地的亞洲第一人，他們為了籌備此次演唱會，也斥資1200萬澳幣（約新台幣2.5億元），耗時半個月進行舞台作業。五月天5525「回到那一天」25週年巡迴演唱會去年從台中跨年起跑，再次走過12個回憶之都，歷經66場之後，五月天宣布將第6度造訪澳洲時，並在今（11）日正式公布他們將攜著「回到那一天」25週年巡迴演唱會，於2025年2月22日登上Accor Stadium。五月天表示，「很開心再次來到澳洲團聚，將帶來『別開生面』、『別具特色』、『別具意義』的三『別』演唱會。」且無論是第幾次來看五月天，他們都希望歌迷帶著最重要的人，一起來創造新回憶。由於此次「回到那一天」演唱會演唱會十分華麗與壯觀，只有體育場才能呈現最好最完整的演出效果，所以五月天特別選在可容納4.5萬人、泰勒絲和Coldplay都曾開唱過的Accor Stadium演出。屆時不僅有1萬3000片巨型LED球體「天外有天時光機」、5公尺大的「神的孩子都在跳5球」，就連環場巴士也將集合，誠意十足的五月天更不惜斥資1200萬澳幣，將所有舞台裝置器材搬運到雪梨，光是舞台作業就預計耗時2週。就連Live Nation紐澳區執行總監Mark Kneebone看過演唱會後，也忍不住讚譽，「這真是一場震撼的盛會，燈光、製作、觀眾、歌曲，這是我這幾年來度過的最棒的夜晚之一。」並說舞台製作與演出震撼到目不轉睛，最重要的是演出者與觀眾的熱情，並參與地球上最偉大的樂團之一，並享受他們帶來的最佳時光。