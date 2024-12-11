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▲中華郵政董事長王國材致詞。（圖／交通部）

中華郵政公司基於郵政藏品資源分享與服務中部地區民眾之理念，特運用臺中集郵服務中心場地設置郵政博物館臺中館，並於10日上午10時隆重開幕。交通部長陳世凱親自出席剪綵，中華郵政公司董事長王國材、中華集郵團體聯合會榮譽理事長陳友安、臺中市郵學會理事長熊國祥、臺中市中區區長林忠訓、臺中市政府觀光旅遊局科長巫宗霖、中華郵政公司總經理江瑞堂、董事詹一新及多位一級主管共襄盛舉，共同為新館揭開序幕，郵政博物館臺中館也將成為臺中的觀光新亮點。陳世凱表示，郵政博物館對外服務了近60年，繼之前設立臺北館及高雄館之後，很高興今天再新成立臺中館。很感謝郵政公司把這個據點更新為新穎的展館，且從展場窗臺邊眺望臺中州廳及市役所，勾起其身為臺中人的滿滿回憶。另臺中郵局為串聯周圍觀光景點，還規劃了漫郵臺中集章冊，並可在館內製作個人化郵票，很具特色。在此，也要請臺中市政府觀旅局協同推廣臺中館及附近周遭景點。此外，要感謝所有郵政公司同仁，無論是投遞郵件的物流及全民最信任的金流，還有COVID-19疫情期間發放振興券，配送口罩及酒精等，可說是協助政府的最佳國家隊。中華郵政公司董事長王國材表示，郵政博物館除本館外，陸續於104年及110年分別在臺北北門郵局、高雄站前郵局，布設郵政博物館臺北館及高雄館，今天又在臺中民權路郵局3樓集郵服務中心旁設立郵政博物館臺中館並開幕營運，完成串聯臺灣北、中、南三區郵政展示交流空間。本次開幕活動最大亮點即是「珍稀古票郵封特展」，展出「上海版飛雁郵票(無面值)」、「國父親筆簽名實寄封」等珍品；其中，國郵之寶「上海版飛雁郵票(無面值)」為郵政總局自大陸撤退時攜運來臺，經歷幣制更迭、戰亂動盪後，飛雁郵票承載郵政歷史的特殊記憶，在近代郵壇享譽盛名，成為國郵收藏中的翹楚。珍郵特展展期至12月14日中午12時，歡迎蒞臨參觀，一睹珍品風采。郵政博物館各藝文展示場館，不僅展示郵政文物、票品，也是推廣郵政業務與民眾生活化交流的平台。臺中館展場結合集郵服務與展館功能，規劃「郵趣時光」常設展，展出「郵票源起」、「郵政史話」、「使命必達」、「方寸之美」、「集郵之樂」、「親子共郵」等6大展示單元，及「郵藝之窗-郵票裡的臺灣藝術特展」主題年展，增進民眾對郵政歷史文化及業務瞭解，推廣郵藝美學與文教活動，期能成為大眾探索、休閒與觀光之場所。