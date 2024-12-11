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勞動部勞發署北分署發生霸凌，致吳姓公務員輕生一案重啟調查，勞動部長洪申翰今（11）日公布調查結果，根據同仁訪談結果與內外部委員開會後，一致認定吳姓公務員生前遭北分署長謝宜容「霸凌」；揭露此案的吹哨者、民進黨新北市議員李宇翔高呼，「邪惡終究會被打倒！」、「報告無法喚回逝去的寶貴性命，更永遠難以撫慰吳員親屬的悲痛，但仍要找回過去這段時間流失的公理與正義，還給吳員一個公道。」李宇翔今日在臉書發文表示，「正義會被邪惡所隱蔽，但堅持捍衛正義，邪惡終究會被打倒！」他整理了最新調查報告中的5個重點，包含謝宜容前分署長涉貪遭檢調收押禁見、勞動部報告指出謝宜容管理模式不當、吳姓公務員長期處於高壓工作環境，並遭到謝宜容以職場優勢地位管理，並賦予不合理的業務要求，確定構成職場霸凌、綜合相關事證，確定吳員的輕生為工作遭遇所致、相關人員懲處。李宇翔表示，自他11月8日起開始要求勞動部徹查，希望為吳姓同仁及其家屬釐清事情真相，儘管中間出現了讓人憤怒的調查過程與報告，但該負責的人也都已下台負責，並受到社會的譴責；他感謝全民共同關注此案，及新任洪申翰部長扛下壓力，親自召集重啟調查，組成外部委員為主的調查小組，確實完成訪談、蒐集詳細資料還原事實。李宇翔最後表示，報告無法喚回逝去的寶貴性命，更永遠難以撫慰吳員親屬的悲痛，但仍要找回過去這段時間流失的公理與正義，還給吳員一個公道。