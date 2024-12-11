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京華城案預計本月偵結，民眾黨主席柯文哲上月提訊時剃了光頭，今（11）日他再被借提時頭髮則已長出，露出斑白髮色。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，大家都很擔心主席的身心狀況，「我們的主席配合調查 關了兩個月還不夠 還要繼續延押延押到現在 請問你們還要押多久？」黃國昌今天下午突襲勞動部勞發署，要找北分署前分署長謝宜容以公帑購置的100多份禮盒備品。他事後受訪時，被記者問到民眾黨主席柯文哲今日被提訊時，露出斑白頭髮一事，首先強調此與謝宜容案無關，但還是願意回答。黃國昌說，柯文哲配合調查關了2個月還不夠，還要繼續延押，延押到現在，「請問你們還要押多久？」他痛心表示，對他來說，每次看到他被提訊的畫面、照片，卻無法去探望柯文哲、跟他交談。「然後北檢去放任外面的特定的媒體，莫名其妙一天到晚在傷害他。」黃國昌強調，柯文哲現在連講話的機會跟權利都沒了，但大家都很關心他，也很擔心他的身心狀況。