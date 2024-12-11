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▲韓國總統彈劾流程一次掌握。（圖／NOWnews社群中心製作）

韓國總統尹錫悅戒嚴事件延燒，在野黨7日發動第一次彈劾案投票並未過關，然而，隨著今日傳出尹錫悅可能拒絕配合執政黨國民力量黨原先的規劃辭職後，面對14日緊接而來的第二次彈劾案，不斷有國民力量黨議員宣布倒戈，更有執政黨議員透露，已有10名黨內議員表態支持彈劾。韓最大在野黨「共同民主黨」今（11日）宣布，總統尹錫悅彈劾動議案將在星期六（14日）下午5時(台灣時間下午4時)進行第2次投票，計畫於明（12日）向韓國國會全體會議報告。昨日表態支持彈劾的國民力量黨議員金相旭向韓國MBC電視台透露，至少將會有10名黨內議員在14日彈劾案投下贊成票。事實上，金相旭在第一次彈劾案投票時，就是留下來的三名國民力量黨議員之一，但當時他是投下反對票。依照國民力量黨原先的計畫，根據韓媒《朝鮮日報》報導，國民力量黨黨魁韓東勳曾稱計畫讓尹錫悅逐步下台，包含明年2月下台、4月進行大選，以及明年3月下台，5月大選，兩個選項讓尹錫悅選擇；然而，今日傳出尹錫悅反悔提早下台，寧願國會通過彈劾案，送交給憲法裁判所（憲法法庭）進行裁決，他將親自在法庭上力爭自己實施戒嚴的合法性。隨著尹錫悅態度可能出現轉變，國民力量黨的議員也有所變化，今日又一名國會議員表態支持彈劾，青壯派的議員金在燮表明將會在14日投下同意彈劾票，他表示，總統辭職需要規範和時間，但若總統拒絕下台，前述的論點將不再有效，因此現在最有秩序的方式就是彈劾。《朝鮮日報》指出，已有至少5名國民力量黨成員表態投下彈劾，包含趙慶泰、安哲秀、金睿智、金相旭以及今日的金在燮都表示支持。《韓民族日報》則指出，除了上次彈劾案時投下贊成票的安哲秀、金睿智，還有4名國民力量議員表態將會出席14日彈劾表決，保守估計國民力量至少會有6名議員出席表決彈劾。依照韓國憲法中對於總統彈劾案相關規定，需有三分之二國會議員贊成才能通過，一旦國民力量有超過8名議員出席投下贊成票，則尹錫悅彈劾案表決將會在國會順利通過，照目前已公開表態的成員來看，已僅差兩到三席。