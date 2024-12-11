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媒體報導，在中國軍事威脅下，陸委會恐喊停17日在台北舉行的台北-上海「雙城論壇」。對此，陸委會今（11）日表示，同意雙城論壇繼續舉辦，但是若中共對台施壓的情況若惡化，北市府會隨時配合中央政府政策隨時延後，陸委會也不忘提醒雙城論壇從2010年舉辦以來，中共對台野心不變，侵擾野心加劇，一手交流、一手武嚇是中共的本質。陸委會今日下午舉行例行記者會，副主委兼發言人梁文傑表示，這段時間以來，陸委會一直跟北市府保持密切聯絡，也有討論到中共的側看是一手交流、一手武嚇，共機、共艦擴大擾台，國軍現在都在日夜戒備之下，還適不適合迎接中共官員來訪？雙城論壇從2010年以來辦了14次，中共對台野心不變，侵擾還是變本加厲，北市府還是認為雙城論壇有舉辦的必要。梁文傑說，為了營造兩岸關係和諧氣氛，我方釋出善意，原則同意上海訪團來台參加雙城論壇，讓北市府能夠繼續安排相關的工作，但是陸委會已與北市府達成溝通確認，如果這段期間中共對台施壓情勢惡化，北市府會配合中央政府決定隨時延後活動。梁文傑表示，面對中共，中央與地方政府應該是一體的，相信北市府會負起邀請單位的責任，專心辦好與城市治理相關的活動，避免被對方拿來做政治宣傳。台北市政府提出102人的上海訪團名單，媒體詢問名單會有變嗎？梁文傑回應表示，台北市政府提出100多個人，陸委會作為主管機關已經原則上通案同意，但是北市府要補齊一些文件後才會發證。媒體問有補正的日期限制嗎？梁文傑表示，北市府是上週才送件，下週三就要舉辦，只有一個禮拜時間，陸委會已經儘量給台北市政府方便，一般要求至少要給2個禮拜的時間，北市府基本上是壓線提出，陸委會會儘量給北市府方便，若補不齊全文件那就沒辦法。媒體又問對於上海訪團來台發言有限制，避免之前馬英九基金會陸生團來台喊「中國台北」的情況發生嗎？梁文傑表示，如果發生論壇已經在進行中，發生了我們不願看到的狀況，政府會做適當的處理，北市府也會配合。梁文傑也提到，上海團的每一個人行程都有報上來，只能夠照著行程，什麼時候進來、什麼時候出去、做什麼事都有詳細的行程。媒體追問兩岸情勢不好，不是應該多交流才能減少誤會與誤判，難道也希望民間不要有接觸嗎？梁文傑表示，雙城論壇從2010年以來舉辦14次，中共對台的本質沒有改變，中共對台的野心也沒有改變，侵擾台灣的動作還是變本加厲，所以老實說還是一手交流、一手武嚇，讓我們覺得交流會增進理解，但是其實改變不了中共的本質和他們的目標，所以才會對中共的種種活動保持警覺。