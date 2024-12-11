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大聯盟日籍巨星大谷翔平近日受訪時，再次表達對參加2026年WBC世界棒球經典賽的渴望，要幫助日本隊完成二連霸、奪得隊史第三冠，「無論多少次，我都願意參賽。」大谷翔平在高中時期寫下「人生計畫表」，表中曾多次提及代表日本隊參加WBC，包含23歲、27歲、35歲，在上一屆2023年經典賽，大谷翔平合體恩師栗山英樹，並以精彩「二刀流」表現，幫助日本隊奪冠，個人榮獲大會MVP。「如果能被選上，我當然想參加，這是我從以前就有的目標。」大谷翔平表示，無論誰擔任日本隊的教練，他的參賽意願都不會改變。下屆經典賽，日本隊兵符交由井端弘和。不過大谷也提到，每年3月都有高強度賽事，要代表日本隊參賽可能要將他的身體健康因素考慮在內，「雖然這取決於我的身體狀況，但就我個人而言，無論舉辦多少次，我都想參加。」根據外媒報導，除了大谷翔平外，目前效力於芝加哥小熊的今永昇太、底特律老虎的前田健太等，多名大聯盟日籍球星也都表達希望可以代表日本出戰2026經典賽的意願。