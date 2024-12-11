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▲無論LAWSON採哪一種方式進來台灣，都有機會快速變成台灣超商零售前三名，衝擊全家、7-11。（圖／記者葉政勳攝）

▲對LAWSON進駐台灣來說，收購既有超商品牌是比較優的解法，不光可以快速打開市場的規模經濟，在採購量、運費上也會比較有優勢。（圖／翻攝自臉書 Lawson Japan ）

日本知名連鎖便利商店羅森（LAWSON）傳出已在台灣註冊商標，代表有機會進入台灣市場，不過台灣便利商店飽和率排行世界第二，是否能成功拓展版圖也引發網友關注。對此，行銷專家唐源駿分析指出，LAWSON為標準日資企業，，加上結合倉儲還有機會成為日本電商落地台灣的最後一哩路，若能成功收購萊爾富或OK超商，快速打開在台灣市場的規模經濟，泛鮮食的定價也有機會不比日本當地貴太多。台灣行銷專家唐源駿分析指出，日本LAWSON進駐台灣可能採取兩種戰略路徑，其一為試水溫單點先開概念店、旗艦店，不過便利商店最終穩定的營運結構，仍需要有一定的普及度；其二也是最有效率打開台灣市場規模經濟的方法，就是收購萊爾富、OK超商，快速打響在台知名度，但無論採哪一種方式進來台灣，都有機會快速變成台灣超商零售前三名，衝擊全家、7-11。目前超商龍頭7-11、全家便利商店都帶有日系色彩，LAWSON來台能不能走出差異化是重點。而LAWSON為標準日資企業，若是選擇收購萊爾富以及OK，還可運用日本LAWSON原本就完善的採購規模，加上台灣超商端的統倉直接發給消費者，甚至提供消費者超商店取，有機會成為日本電商落地台灣的最後一哩路。事實上，今年日本電信業巨頭KDDI收購LAWSON一半股權後，公司轉私有化下市，早被看好將加速佈局亞洲，知名經濟學家真壁昭夫分析背後目的，推測其終極目標，就是要打造日本亞馬遜的大型電商版圖。至於民眾憂心「日幣當台幣賣」、LAWSON在台定價飆升的問題，唐源駿指出，定價需考量人力成本、店租、匯率等綜合因素，原則上會比日本貴，不過若是採用收購萊爾富或OK超商的方式進駐台灣，快速打開規模經濟，直送物流成本降低，再加上日幣維持貶值，最後他也提到，台日近年來交流緊密，對LAWSON進駐台灣來說，收購既有超商品牌是比較優的解法，不光可以快速打開市場的規模經濟，在採購量、運費上也能擁有優勢，還能一次打響在台名號，唐源駿直言：「未來也許有機會看到，目前在台灣排名第三名、第四名的超商，一夕之間變身日本LAWSON。」民進黨前桃園市議員王浩宇於社群分析指出，日本超商羅森（LAWSON）若來台，可能會一次開設數十間門市，或是透過直接收購萊爾富或OK超商來實現快速布局，而他認為收購萊爾富可能性較高，因為其店面規模與選址更為適合。