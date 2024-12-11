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▲台中不二糕餅攜手義大利精品巧克力AMEDEI，強強聯手推出頂級聯名商品「巧克力福令卡」，13日起開賣。（圖／不二糕餅提供）

▲不二糕餅分別在板橋大遠百及桃園華泰名品城的兩檔快閃櫃，也賣神級美味蛋黃酥。（圖／不二糕餅提供）

搶攻耶誕商機，台中排隊名店不二糕餅攜手義大利精品巧克力AMEDEI，強強聯手推出頂級聯名商品「巧克力福令卡」，限量8000盒，13日(五)開賣，限量8000盒。此外，看準春節送禮與來台國外旅客伴手禮需求，不二糕餅分別在板橋大遠百及桃園華泰名品城的兩檔快閃櫃接連登場，喜愛神級美味蛋黃酥民眾手刀快搶。AMEDEI已連續十年獲得世界巧克力品鑑最高等級-倫敦巧克力學院AOC金獎，此次與不二糕餅的台式馬卡龍福令卡結合推出的「巧克力福令卡」，內餡以AMEDEI黑巧克力、無糖可可粉、搭配法國頂級發酵奶油，入口苦甜、些微帶出如酒精發酵的豐富滋味，而後回甘醇厚的層次尾韻，搭配巧克力福令卡蓬鬆柔軟的口感，將陪伴消費者一起歡度最幸福的巧克力聖誕！「巧克力福令卡」13日開賣，限量8000盒售完為止，只在台中門店以及板橋大遠百快閃櫃可以買到！此外，台中門店在13日至15日、板大快閃櫃在20日至22日，每日限量100顆巧克力福令卡免費送！想要嚐鮮的民眾千萬別錯過。睽違一年，不二糕餅又在板橋大遠百快閃櫃與餅粉相見！快閃櫃20日起至114年1月27日，快閃近40天。另首度登場桃園，不二糕餅將於114年1月14日起至27日在華泰名品城設快閃櫃，超人氣蛋黃酥、獨創美味檸月酥與茶鳳黃、秒殺原味福令卡通通都買得到！