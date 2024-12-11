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台中地檢署檢察官偵辦九州博奕集團，羈押前台中刑大大隊長林明佐、九州總裁陳政谷、曾為電視台記者的集團成員史鎮康等人，依洩密、貪汙、賭博及洗錢等罪嫌起訴；史鎮康獲交保後於昨(10)日控訴台中地檢署檢察官張時嘉濫訴、非法扣留其手機違法取得的證據將他聲請羈押。承辦檢察官對於案關證據之扣押、採證、留存，暨全案聲請搜索、通訊監察、羈押等程序，均憑卷內證據資料，嚴守刑事訴訟法相關規定，史姓被告指稱各項內容多與事實不符。前電視台記者史鎮康在檢警監聽偵查過程中，被認定為九州博奕集團總裁陳政谷的左右手，被檢警列入搜索對象並遭裁定羈押，今年8月起訴移審時獲500萬元交保。史鎮康於10日發出聲明，表示自己並非九州集團成員，強調僅為多年好友，沒有生意上的往來，檢察官硬指他是博弈集團的成員是謬論。史鎮康也不滿檢察官擅自扣留他的手機，並同時進行數位鑑識，認為已違反《刑事訴訟法》，還憑著這份違法取得的證據，向法院聲請核發監聽票，在毫無證據之下，更將他聲請羈押，嚴重侵害他的人身自由、秘密通訊自由財產權。台中地檢署今（11）日發聲明表示，偵查、審理中之司法個案，本應回歸法定程序進行偵辦、審判。本署慎重呼籲，相關涉案人士切勿操弄媒體、脫逸訴訟程序，如有正當之法律上爭執，應於法定程序中陳明、聲請調查證據、公開辯論，始為正辦，共同守護司法不受干擾之獨立辦案空間。