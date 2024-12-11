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沃旭能源（Ørsted）大彰化西北離岸風場預計2025年底建置完成。沃旭今（11）日宣布與台灣最大保險企業，國泰人壽簽署協議，雙方將共同持有大彰化西北風場50%股權，雙方一起出資，開發及後續運維由沃旭負責，最終發電量將由台積電承購。大彰化西北風場與大彰化西南第2階段離岸風場目前共同施工中，總建置容量為920MW，預計於2025年底建置完成。該風場在2020年就與台積電簽署企業購售電契約（CPPA），發電量將會供給台積電使用。本次協議總金額包括新投資人出資取得大彰化西北離岸風場專案公司50%股權，和國泰人壽承諾支付風場建造所需支出50%的費用，約新台幣533億元，預計於2024及2025年支付，雙方簽約後將於今年底完成交易。雙方合作之後，沃旭將持有大彰化西北風場50%股權，負責風場設計、採購及施工統包契約全權負責風場興建，以及完工後的維運服務。此次大彰化西北風場與國泰人壽共同合作創下許多項壯舉，包括這是國泰人壽首次投資離岸風電、投資金額創下迄今國內壽險業者參與離岸風電最高紀錄。另外，該風場融資案共獲得9家外國銀行、3家公股銀行、3家本地民營銀行響應，更是首個獲得「國家融資保證中心」參與並提供融資保證的離岸風場專案。公股銀行包括第一、兆豐、土地；本地民營銀行包括中國信託、富邦及玉山。外國銀行則包含澳盛、花旗、星展、滙豐等。沃旭能源亞太區總裁古沛明（Per Mejnert Kristensen）表示，非常榮幸能再次和國泰這樣實力堅強的在地夥伴合作，共同推動大彰化西北離岸風場，為台灣穩定提供綠色電力。國泰人壽總經理劉上旗表示，很高興與沃旭能源合作開發大彰化西北離岸風場。本次投資體現了我們支持政府推動再生能源轉型的承諾，同時也符合保險業追求穩定長期回報的投資目標。」