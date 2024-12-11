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財政部今（11）日公布今（113）年11月全國稅收實徵淨額2761億元，創歷年同月新高，年增4.1%，其中證交稅連續19個月雙位數成長，年增27.2%；累計前11月全國稅收達3兆 5713億元，也創歷年同期新高，年增8.6%，不僅提前達成年度目標，更超出3377億元，財政部預估，今年全國稅收有望超出預算數、也就是俗稱「超徵」4900億至5100億元，有機會創下歷史次高紀錄，僅次111年的5237億元。根據財政部統計，11月實徵淨額與去年11月相比，以證交稅增加48億元、營業稅增加35億元、綜合所得稅增加 32億元較多，惟營利事業所得稅減少20億元。不過，11月地價稅創下歷年單月新高，而總稅收、綜所稅、贈與稅、期交稅、營業稅、地價稅、牌照稅、印花稅、娛樂稅及個人房地合一稅，也創下歷年同月新高。累計前11月實徵淨額與去年同期比較，以證交稅增加870億元、綜所稅增加669億元、營業稅增加482億元、營所稅增加409億元較多，創下歷年同期新高的稅目包括關稅、營所稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、期交稅、特銷稅、營業稅、地價稅、房屋稅、牌照稅、契稅、印花稅及娛樂稅，另外總稅收及個人、營利事業房地合一稅也都創歷年同期新高。在證交稅部分，財政部分析 ，11月初在美國總統大選落幕，不確定性消失，加上美國聯準會（Fed）降息激勵之下，推升台股在11月8日達到23553點。之後受到美對中晶片管制禁令升級，還有外資作空，加上市場擔憂美關稅提高，通膨再起等利空消息，單周就下跌811點。雖然後續跌深反彈，加上輝達財報表現佳，激勵台股，但受到川普加徵關稅言論的發酵，最終台股是量縮價跌，11月底收在22263點，較10月下跌558點，跌了2.4%。若就台股成交值來看，11月日均量4314億元，與10月日均量相當，年增24.3%，為112年6月以來的次低水準。11月證交稅實徵淨額226億元，創歷年同月次高，僅次於110年11月，年增48億元，年增27.2%，已連續19個月雙位數正成長，不過，增幅趨於收斂，就112年6月以來觀察是第3低，只高於今年2月及8月。累計前11月證交稅2646億元，創歷年同期新高，年增870億元，年成長49%，超過預算數559億元。對於今年稅收展望，財政部指出，有利因素包括台股交易量能維持高檔，證交稅表現相當亮眼，加上CFC制度及免辦暫繳措施不續行，也挹注營所稅暫繳稅款，負面因素就是去年上市櫃公司淨利下滑，壓低營所稅結算申報自繳稅款，股利發放也年減超過1成，不利綜所稅盈餘分配所得扣繳稅款。因此，在正負因素互抵之後，今年全國稅收預期較全年預算數約4900億元至5100億元之間，中央政府部分則高於3500億元至3700億元之間。