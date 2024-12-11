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「台灣之光」李安再獲難得殊榮！美國導演工會宣布他成為象徵最高榮譽的終身成就獎得主，將於台灣時間明年2月9日舉行的第77屆頒獎典禮上頒發，盛讚他是真正的電影大師，超過30年勇於嘗試拍攝不同類型影片，永遠不怕接受挑戰。他也表示很榮幸能得到親愛的工會成員們如此隆重的表揚，是個人很重要的成就。他也是繼日本名導黑澤明後，獲此殊榮的亞洲第2人、華人首位。從台灣出身、到美國學習電影並在當地正式執導劇情長片的李安，先以在美國取景的華人影片《推手》、《囍宴》等開始獲得國際關注，返台執導《飲食男女》後，下一部片就是到英國拍攝根據古典小說改編的《理性與感性》，逐步成功打進歐美娛樂圈，再以回到華人區且首度挑戰武俠片型的《臥虎藏龍》第一次得到奧斯卡最佳導演提名，後來靠著《斷背山》與《少年PI的奇幻漂流》兩次拿下奧斯卡最佳導演獎，創下華人導演難以企及的成就巔峰。獲美國導演工會獎頒發終身成就獎的名導包括西席地密爾、威廉惠勒、希區考克、大衛連、史蒂芬史匹柏、法蘭西斯柯波拉等，不少票房常勝導演都還沒有被工會的同業們如此推崇、肯定，李安不僅是黑澤明後拿下此獎的亞洲第2人，華人更是第一位，確實是極享尊榮。美國導演工會主席李絲莉林卡葛萊特曾讚李安從不自我重複，持續達到電影上的卓越貢獻，其獨特的風格在電影史上留下不可磨滅的印記，將被世世代代所讚揚。