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因涉職場霸凌以及貪污罪嫌的勞動部勞發署前北分署長謝宜容，檢調昨（10）日兵分22路搜索新莊、三重、 五股等辦公處所以及住居所等22處，查扣手機、電腦、存摺等證物，並帶回23人，包括謝宜容在內，還有標案承辦人以及廠商等，全數帶回新北檢調查偵訊。檢方複訊後，依涉犯貪污治罪條例及政府採購法等罪，將謝宜容聲押禁見，今（11）日下午3時許，新北地方法院召開羈押庭，稍早裁定謝宜容羈押禁見。新北地院表示，經訊問且參酌相關事證後，認為謝宜容涉犯貪污治罪條例圖利罪、侵占公有財物罪、以及政府採購法不當得利，且借用他人名義投標罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，並有逃亡、勾串共犯、證人之虞，裁定有羈押之必要，並禁止接見通信。而檢方聲押理由，認為謝宜容的辦公室裝潢，涉及借用他人名義投標，以圖利幫謝宜容「 量身打造 」，符合謝宜容個人偏好風格的辦公空間 ，以及謝宜容涉嫌挪用183萬公帑，檢方也查出，就業保險基金及就業安定基金經費採購禮品後， 將禮品挪用為與公務無關之私人公關送禮之用，涉犯貪污治罪條例圖利罪、侵占公有財物罪、以及政府採購法不當得利，且借用他人名義投標罪等罪。不過檢調另懷疑謝宜容經手多起採購案，都有公器私用或中飽私囊的可能弊端，仍需進一步追查。這次檢調共複訊12名被告，除謝宜容外，其餘涉案的北分署官員、承包廠商，都在今凌晨各以3到18萬元交保；其餘人則以證人身分請回。