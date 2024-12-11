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韓國總統尹錫悅本月3日無預警宣布戒嚴後，隨之而來的政治追殺風波正愈演愈烈，如今面臨彈劾、甚至可能成為首位「在任被捕」總統的尹錫悅，就任時所推出的各種紀念品價格也跟著暴跌，在二手交易平台上金額居然比其他青瓦台前輩文在寅、朴槿惠、盧泰愚和全斗煥等紀念錶還要低。根據《韓國先驅報》、《韓聯社》報導，尹錫悅的戒嚴決定掀起大眾的不信任和抗議情緒，與尹錫悅有關的紀念品也開始被放在二手拍賣網站賤價賣出，過去一年裡這些紀念商品只有2百多件，但在戒嚴事件以後每天有2至3個這類紀念品被上傳到平台進行拍賣。報導提到，在韓國知名拍賣平台「Joonggonara」上，尹錫悅所推出的經典款紀念錶、運動款紀念錶在就職初期曾高達20萬韓元，相當於新台幣4萬7千元，今年初尹錫悅民調嚴重下滑時降至10萬韓元，約新台幣2萬3千元左右。其他曾入主青瓦台、而後遭政治追殺的韓國總統紀念錶也在拍賣平台上出售，其中文在寅錶要價18萬韓元，約新台幣4萬2千元；朴槿惠錶要價9萬韓元，約新台幣2萬1千元；盧泰愚錶價值則有12萬韓元，約新台幣2萬8千元，而價值最低的是獨裁者全斗煥的紀念錶，價值約8.4萬韓元，僅新台幣2萬元左右。而在戒嚴事件發生後，尹錫悅手錶價格進一步下滑，最近兩筆成交的紀念錶價格分別以8萬韓元、6萬韓元，相當於新台幣1萬4千元至1萬9千元之間成交，這也顯示出民眾對尹錫悅的不滿情緒正在加劇。