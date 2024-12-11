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彰化縣長王惠美日前宣布，計劃在高速公路彰化交流道附近特定區規劃建設大巨蛋，引起外界關注。對此，百萬網紅Cheap今（11）日直言「笑死」，「有錢搞面子工程，不如去改善交通！」王惠美日前宣布，將規劃建設大巨蛋，卻引起民進黨籍縣議員質疑「彰化根本養不起！」王惠美今強調，「我不會拱手送出大巨蛋，建設不分黨派，我已經準備好了！會讓彰化大巨蛋快點孵！」對此，Cheap在臉書表示，台灣棒球得世界冠軍，加上台北大巨蛋比賽、演唱會效果很好，各縣市都想蓋巨蛋，其中彰化最積極，連地都選好了，但這不是玩模擬城市。「彰化連百貨公司都沒有要蓋大巨蛋？」Cheap指出，人口越來越少，每年都在下滑，也沒有捷運，高鐵還真的在田中，連續八年旅客數最少，甚至輸給「苗栗國」。Cheap提到，重點是彰化連職棒的球場都沒有，確定要直接挑戰巨蛋？人家嘉義、雲林都有職棒球場；他舉例，小時候玩一款遊戲叫「模擬城市3000」，他每項建設都要最頂的，因為很酷，如核融合發電、國際機場、高科技園區、超高摩天大樓等，還有各種鐵塔、博物館、大型動物園，但他城市的人口只有五萬人，不過一年他就破產了，沒想到現實也有這麼好笑的事。「有錢搞面子工程，不如去改善交通！」Cheap直呼，蓋一座大巨蛋至少400億起跳，每年還要好幾億的維護成本，不要說400億，拿4000萬去改善基層球隊的訓練環境、推廣棒球都比較好，且也不一定要棒球，能讓其他各種運動均衡發展也好，「可惜政治人物對這種成效慢，無法累積政治資本的東西沒興趣」。