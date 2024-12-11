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▲《夜市王》巨星陣容主持人Lulu黃路梓茵（左起）、評審Alizabeth泰國娘娘、評審曾志偉、評審韓勾ㄟ金針菇、主持人阿達及美麗本人。（圖／緯來提供）

▲《夜市王》積分賽計分規則。（圖／翻攝自夜市王官方臉書）

▲《夜市王》第一階段「雞排」項目評比排行結果。（圖／翻攝自夜市王官方YouTube）

▲《夜市王》第一階段「蚵仔煎」項目評比排行結果。（圖／翻攝自夜市王官方YouTube）

▲《夜市王》第一階段「臭豆腐」項目評比排行結果。（圖／翻攝自夜市王官方YouTube）

▲《夜市王》第一階段積分賽評比排行結果出爐，分別獲得23分、14分的「大東東大東夜市」及「逢甲夜市」慘遭淘汰，無緣邁入下一階段評比。（圖／翻攝自夜市王官方YouTube）

首創大型美食競賽綜藝《夜市王》播出後熱度狂燒！節目在全台北、中、南尋遍各大夜市，找出最著名、道地並美味的攤販相互出賽切磋，最終選出台灣「最強夜市」，由於「夜市」為台灣極具代表性的文化之一，也是外國人熱門打卡景點之一，引發全台各地當地人擁護各家夜市，同時促進觀光經濟與發展；該節目上（11）月30日首播以來收視開紅盤，頻道觀看次數衝破百萬，在社群平台討論度更是蒸蒸日上，特此，《NOWnews今日新聞》整理出《夜市王》「5大亮點」，包你／妳跟上這波美食風潮！《夜市王》主持群找來「Lulu（黃路梓茵）、美麗本人（李包比）、阿達（昌璟翔）」全新組合搭檔，其中昔日情侶檔Lulu及阿達同台主持默契十足，搭上美麗本人的機智反應及誇張效果，節目輕鬆流暢且歡樂，此外，還找來重量級評審包括來香港的「美食饕客」曾志偉、來自泰籍網紅泰國娘娘及台韓YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」，每集還有特別嘉賓來品嚐講評，像是前三集的歌手黃宣、李玉璽及大胃王小慧，星光雲集成一大看點。節目共分為三階段積分賽，每集都將進行一道美食評比，第一階段前三集為單品積分賽，將以「雞排、臭豆腐、蚵仔煎」廝殺，第二階段較勁項目是「甜食類、牛肉類、海鮮類料理」，第三階段安排「特色積分賽」，各夜市需祭出「一飯一湯、老字號及創新料理」，到了總決賽則是第一、二名寶座之爭，刺激又緊張的內容不禁讓人熱血沸騰。EP1－雞排「雞排」可說是台灣各大夜市必備美食之一，要如何口感恰如其分，外皮金黃酥脆、內裡卻又滑嫩多汁，九家夜市紛紛獻出獨門法寶，想收服評審們的胃，最後由「南機場夜市好吃雞排」、「東大門夜市宜蘭香」、「大東東大東夜市德聖醬燒雞排」取得前三名，末三名則是「樂華成銘雞排」、「花園雄大碳烤雞排」及「逢甲夯雞排」。EP2－蚵仔煎當然不能錯過的道地小吃「蚵仔煎」在第二集各家夜市要來一決勝負，其實針對這道料理「美味」評判標準不一，有的講究勾芡需兼具滑嫩與酥焦，有的十分追求蚵仔新鮮度，而有的則認爲致勝靈魂在於佐醬，最後由「瑞豐夜市（昌）海鮮燒烤」、「一中街夜市蠔大一口」與「花園夜市阿三哥蚵仔煎」名列前三，後三名則依序為「大東東大東夜市四草蚵仔煎」、「南機場銘鄉豬高飯」及「樂華東石蚵仔煎」。EP3－臭豆腐說到「臭豆腐」及有味道隨之而來！這道外國人避而不及的料理究竟什麼才是致勝關鍵呢？本集邀來歌手李玉璽擔任嘉賓，十分熱愛臭豆腐的他，希望吃到新奇口感，原來各家夜市不僅講究外酥內嫩油炸調理方式，連搭配的泡菜及麻辣醬也一點都不馬虎，第三集播出後公布此評比排名，「花蓮東大門夜市玉里臭豆腐」勇奪第一，「樂華夜市方家園臭豆腐」及「南機場夜市禾甲蒸臭豆腐」名列第二、第三，而吊車尾的則是「瑞豐好福氣臭豆腐」、「逢甲臭豆腐」與「大東東大東夜市蔡家臭豆腐」。綜合前三集「雞排、蚵仔煎、臭豆腐」的積分累計，第一階段單品積分賽排名依序是「花蓮東大門夜市」、「南機場夜市」、「台中一中商圈」、「瑞豐夜市」、「花園夜市」、「樂華夜市」、「寧夏夜市」、「大東東大東夜市」及「逢甲夜市」，這讓分別獲得23分、14分的「大東東大東夜市」及「逢甲夜市」慘遭淘汰，無緣邁入下一階段評比。《夜市王》每週六晚間7點於緯來綜合台首播，隔週六台視主頻每週六晚間10點播出；數位平台在中華電信MOD/Hami Video及《夜市王》官方YouTube頻道隔天上架播出。