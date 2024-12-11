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▲展覽匯集建築師、藝術家的創意，以及師生一起參與，共同編織一場跨世代的建築探險。（圖／記者陳美嘉攝，2024.12.11）

▲《美術館的一百種想像》以五個單元帶領大小朋友進入一場奇妙的建築冒險。（圖／記者陳美嘉攝，2024.12.11）

高雄兒童美術館推出全新展覽《美術館的一百種想像》，以〈曲線好，還是幾何美？〉、〈顏色啊！顏色！〉、〈建築的皮膚〉、〈啊！光進來了〉和〈如果，我是美術館建築師〉五個單元帶領大小朋友進入一場奇妙的建築冒險。展期自即日起至2026年3月1日。高美館代理館長林羿妏表示，《美術館的一百種想像》這檔建築教育展，除了匯集建築師、藝術家的創意，同時也邀請高美館好鄰居－中山國小的同學們，以及正修科技大學建築與室內設計系師生一起參與展覽，共同編織一場跨世代的建築探險，開啟孩童對建築美學奇與天馬行空的想像力。首站〈曲線好，還是幾何美？〉邀請小朋友化身為迷你建築師，在展區「我的建築工作室」中，從畫設計圖到玩積木，玩出建築的尺度與比例。〈顏色啊！顏色！〉單元則是探討國際美術館如何運用顏色來定義建築的空間場域；並邀請黑碼藝識團隊設計互動裝置，讓孩子們揮灑色彩，創造專屬的建築表情，當某種色彩在畫面中漸漸增多，神奇的「色彩精靈」就會現身，為大家帶來充滿想像的色彩體驗。〈建築的皮膚〉一區，展場呈現了石材、金屬、磚材、木絲水泥板、馬賽克等等多元的建材，鼓勵小朋友可以親手觸摸這些材質，感受它們的溫度與紋理。在〈啊！光進來了〉主題中，建築師侯慶謀和林宛蓁精心打造了五組不同光源設計的裝置，他們說：「美術館的建築中，光與作品的關係，特別重要。身為建築師的我們，因而總是留意光線射入空間的設計。」並藉此引導孩子們親身體驗光線如何為建築空間帶來生命力。而在〈如果，我是美術館建築師〉展區裡，則匯集了創作者們的奇思妙想。高美館指出，《美術館的一百種想像》也特別為孩童設計了開放的工作坊，鼓勵孩子們運用回收材料，發揮無限創意。展場也展示了來自世界各地的美術館案例，讓參觀者能認識不同文化脈絡下的建築之美。期待能為每位參觀的大小朋友開啟一場探索建築藝術的新對話，讓創意與美感自然而然地流入眾人日常。更多展覽訊息請至高美館網站，以及臉書專頁與Instagram「高雄市立美術館」查詢。