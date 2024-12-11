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前立法院長王金平日前拋出兩岸新論述，主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」；對此，前國民黨立委陳學聖表示，綠營府院黨對這番論述一片安靜，和以前逢中必轟的反應不同，「綠營反常的安靜，絕對是有問題的！」陳學聖昨（10）日在臉書發文表示，他已經觀察了2天，發現綠營府院黨對這番論述一片安靜，和以前逢中必轟的反應不同，很耐人尋味。陳學聖指出，林佳龍代表的外交部很委婉的說，區分「主權」、「治權」容易陷入名詞的混淆，甚至一些爭論；陸委會則說任何相關討論，都必須確保台灣的自由民主體制，正視中華民國的存在，會持續了解王前院長作此談話的用意；立院更是靜悄悄，昔日只要逢中議題必開轟的幾位大砲全部熄火，只讓兩位菜鳥立委出來應應景。陳學聖直呼，「真的超反常！到底是什麼原因？我也很好奇！是因為綠營欠王金平過往主持立院時很多情？還是王金平本土、南部形象和綠營支持者有部份重疊？」陳學聖接續猜測，「還是想讓王金平的論述，在藍營產生分岐裂解？又或者是王金平的『治權不相隸屬』已重疊到綠營的『主權互不隸屬』？」；陳認為，有太多可能的答案，但可以肯定的是，「綠營反常的安靜，絕對是有問題的！」