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▲Jisoo（右）和朴正民飾演年輕情侶。（圖／Prime Video IG）

▲Jisoo在劇中的造型曝光。（圖／Prime Video IG）

▲▼朴正民（上圖左、下圖）和Jisoo一起抵抗活屍攻擊。（圖／Prime Video IG）

南韓女團BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）歌而優則演，睽違4年推出小螢幕新作《流感》，與《請回答1988》、《地獄公使》朴正民攜手對抗活屍，官方今（11）日宣布該劇將在2025年2月7日於Prime Video上線。Jisoo曾經客串劇集《非正規職偶像》、《阿斯達年代記》，唯一擔任女主角的為2021年《雪降花》，她在新戲《流感》飾演剛步入社會的青年「姜英珠」，因為不受軍人男友理解而感到痛苦，最終被對方告知要分手，沒想到，所處的首爾遇上活屍大軍來襲。朴正民曾經演出《請回答1988》、《陽光先生》、《地獄公使》、《The 8 Show》等電視劇，以及電影《分手的決心》、《神鬼海底撈》、《哈爾濱》等，曾經拿下百想藝術大賞、青龍獎新演員和男配角獎，他在新劇《流感》演出Jisoo的替代役男友「李才允」，拖延至26歲才入伍的他，對未來感到不安與對女友的執著而感到矛盾，選擇向英珠提出分手。《流感》幕後團隊堅強，由電影《狩獵的時間》導演尹成賢執導，《寄生上流》韓進元、《殺人者的購物中心》池浩鎮共同編劇，今天官方宣布於2025年2月7日定檔，目前僅知道串流平台將在Prime Video上線。