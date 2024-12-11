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全球搜尋引擎龍頭谷歌（Google）公布2024年度熱搜排行，今年適逢美國總統大選，熱搜新聞關鍵字冠軍就是「美國大選」，而全球熱搜人物排行第一名則是即將於明年上任的川普，迪士尼和皮克斯共同製作的《腦筋急轉彎2》則是今年最熱搜的電影。Google公布今年的年度熱門搜尋排行，2024年的全球熱搜新聞關鍵字第一名是美國大選（U.S. Election），接著是影響各國的極端氣候「極熱」（Excessive heat），第三名則是今天夏天舉辦的「巴黎奧運」，而大選前一時震驚全球的「川普槍擊案」（Trump shot）則是排行第八。2024年熱搜人物方面，今年的美選熱搜趨勢也讓川普、賀錦麗、拜登、川普副手范斯等美國政治人物分別位列人物排行榜第一名、第三、第五與第七名，熱搜人物第二名則是今年宣布罹癌的英國王室成員凱特王妃，第四名則是奧運期間與台灣拳擊選手林郁婷同陷性別風波的阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif），林郁婷則並未入列。去年的Google搜尋榜當中，全球新聞熱搜第一名則是「以色列與加薩衝突」（War in Israel and Gaza），第二、三名則是出海探索鐵達尼號遺址的泰坦潛水器（Titan submersible）死亡事故。